Сім'я понад усе: Ніколь Кідман показала рідкісне фото з чоловіком

Ніколь Кідман обожнює свою сім'ю. Знаменита голлівудська актриса не раз зізнавалася, що відчуває себе неймовірно щасливою в шлюбі з Кітом Урбаном. Вона скоріш віддасть перевагу вечору у родинному колі, ніж гучній тусовці та світській події. Але деколи любить їх поєднувати. Приміром, як на останньому фото в Instagram знаменитості.

Нове фото Ніколь і Кіта (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ніколь опублікувала зворушливий кадр, де позує разом з Кітом, притулившись до нього щокою. "Нічого краще, ніж вихідні, повні Бродвею, сім'ї і любові", – написала зірка. Для світського виходу Ніколь вибрала яскраво-червоне плаття з білими квітами. Доповнили образ макіяж з червоними губами і золотисті сережки. Кіт одягнений, як і личить музиканту – у чорну шкіряну куртку і чорну футболку. Виглядають вони обидва щасливими і закоханими.

Ніколь обожнює свою сім'ю (фото: instagram.com/nicolekidman)

До речі, Кіт, на відміну від Ніколь, не добирає слів. Нещодавно в мережу потрапило його висловлювання з концерту. Він чи то жартома, чи то всерйоз, назвав дружину "справжньої маньячкою в ліжку, яка не дає йому спати по ночах, змушуючи займатися з ним любов'ю". Ніколь така поведінка чоловіка просто шокувала. Так як, по-перше, вона похитнуло її образ завжди замкнутої і суворої, якщо справа стосується особистих тем, жінки і католички. А по-друге, від неї, зрозуміло, зажадали публічних коментарів. Але вона вийшла з ситуації з гумором, тонко натякнувши Киту, що йому б "пора нарешті замовкнути".

Ніколь вміє поставити на місце журналістів (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, це другий шлюб Кідман, в якому народилося двоє дітей. Старшу дівчинку Сандей Роуз Ніколь народила сама. Друга дочка пари – Фейт Маргарет – з'явилася на світ завдяки сурогатній матері. А нещодавно мережу сколихнула новина, що Ніколь і Кім чекають третю спільну дитину. Причому, за словами інсайдера, актриса завагітніла сама. Але поки що самі знаменитості не давали коментарів з цього приводу.