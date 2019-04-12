Ми сім'я: Кетрін Зета-Джонс умилила архівним фото з чоловіком і дітьми

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса поділилася архівних знімком

В сім'ї знаменитої пари Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс було багато важких часів. Причиною тому були розлади психіки 49-річної актриси, і хвороба 74-річного Майкла, і його бажання подати на розлучення... Але, мабуть, всі вони залишилися в минулому і зараз у їхній сім'ї панує ідилія.

Так, Кетрін регулярно ділиться з підписниками на своїй сторінці в Instagram знімками з дітьми. Цієї весни зірковій мамі вдалося відправитися у відпустку і з 18-річним сином Діланом, і з 15-річною дочерю Керіс (вони побували в Парижі і Дубаї). Правда, канікули у них не збіглися, і відпочивали брат і сестра в різних країнах. Також вона не забуває і про чоловіка – фото з ним голлівудська зірка завжди доповнює зворушливими написами.

Архівне фото сім'ї Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

На днях на її сторінці з'явився черговий сімейний кадр. Кетрін поділилася знімком з особистого архіву в кращих традиціях щасливих сімей, де всі обіймаються і щасливі. На фото діти Кетрін і Майкла ще зовсім маленькі, а вони – молоді. "Ми сім'я", – написала коротко актриса і додала хештег, що позначає, що фото зроблено давно.

І звичайно, таким кадром повністю задовольнила фанатів, котрі обожнюють подібні пости. "Я дійсно вражений любов'ю і командою, яку ви створили", "Мені подобається ваша сторінка в Instagram. Ваші пости завжди надихають і освіжають. Спасибі, що поділилися такими чудовими фотографіями!", "Чудове фото! Благослови вас Бог!" "Люблю вас дуже сильно", "Така дорогоцінна фотографія... Це була фотографія для святкової листівки, чи не так? Ваші сімейні портрети – наймиліша річ у світі, Кет", "Така гарна родина! Прекрасні спогади, спасибі, що поділилися з нами", "Абсолютно чудові"...

Діти Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

До речі, зірка "Зорро" і "Чикаго" вже давно не прагне блищати на публіці, більше часу приділяє родині, ніж кар'єрі. А ось Майкл Дуглас досить активний в роботі і від справ йти не поспішає. Так, зараз він зайнятий відразу в декількох проектах, де виступає продюсером і актором.

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