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Семья на карантине: Лилия Ребрик умилила сеть нежным фото с мужем и дочками

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.03.2020 - 10:27
Семья на карантине: Лилия Ребрик умилила сеть нежным фото с мужем и дочками
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая наслаждается общением с родными во время карантина

Телеведущая Лилия Ребрик продолжает ходить на работу во время карантина в Украине - ведь ей сложновато работать удаленно. Однако ее дочки Диана и Полина пока что сидят дома, так что у знаменитости появилась возможность проводить с родными больше времени. На своей странице в Instagram артистка поделилась нежным семейным снимком с любимым мужем Андреем Диким и дочурками.

Кадр явно был сделан вечером, так как маленькая Полина заметно сонная и трет ручками глаза. Все остальные же лучезарно улыбаются на камеру, обнимая друг друга.

В подписи к публикации Лилия рассказала о режиме сна своих детей и пожаловалась, что у них не вышло приучить старшую ложиться пораньше.

"Тільки дорослі вміють робити вигляд, що вони спати не хочуть, що вони сповнені сил та енергії. Всім на добраніч! Діана наша так і не навчилася лягати спати рано, а от з Поліною все інакше. Я дуже хотіла, щоб о 9-тій годині вечора вона вже спала. І у нас вийшло. Це так зручно- вечір вільний, коли діти лягають рано спати. А ваші діти о котрій засинають?" - поделилась Ребрик.

Семья на карантине: Лилия Ребрик умилила сеть нежным фото с мужем и дочками

Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети в комментариях умиляются теплому фото, а также делятся своим опытом в вопросе укладывания детей спать.

  • Поля зая.... мимими
  • У нас також о 9 вечора дітки лягають спати, старшому сину 3,6 ( в обід не спить, ) меньшій донечці 1,3
  • Старшая 5 лет, долго не ложится. младшая,1 год в 20.00 отбой
  • Яка у вас чудова родина! Нехай біда завжди обходить вас осторонь!
  • Очень приятно смотреть на вашу семью
  • Красивые очень, мы в 22:00)
  • Красивые
  • Мій коли заманетьсЯ. хоч рано, хоч пізно ...але о 22.00 спить точно
  • Очень красивая семья! Счастья, здоровья, любви вашей семье!
  • Чудове фото. Синочок засинає в 21.00,а донечка трошки раніше, але вони у мене "ранні пташечки"))
  • Какая тёплая фотография

Семья на карантине: Лилия Ребрик умилила сеть нежным фото с мужем и дочками

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик раскрыла свои секреты красивой прически и ухоженных волос.

Визитная карточка женщины: Лилия Ребрик раскрыла свои секреты красивой прически Пастельное настроение: Лилия Ребрик восхитила нежным образом в шелках
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