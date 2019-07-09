Съемки сериала и в кино: Регина Тодоренко поразила грандиозными планами

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Планы у Тодоренко точно "наполеоновские"

Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на острове Крит в Греции. Напомним, что после свадьбы в итальянском городе Сорренто Регина и Влад Топалов улетели в свадебное путешествие в Грецию. Кстати, со своими звездными родителями также отдыхает их сын – 7-месячный Михаил. Время от времени Регина публикует в сториз видео с ним. Но лица малыша, как обычно, не видно – Тодоренко и Топалов пока не спеша этого делать.

На отдыхе Регина публикует различные фото и видео, а также делится с поклонниками мотивацией. Так, недавно Тодоренко опубликовала свои "умные мысли на отдыхе".

"Недавно услышала, что Билл Гейтс раз в 2 месяца занимается затворничеством: улетает ото всех куда-подальше, отключает телефоны, тело и душу, стараясь восполнить потраченную на великие дела энергию, а также обнаружить новые идеи и пути их воплощения! (Но инфа о том, что речь идет о Билле Гейтсе недостоверна , хотя источнику я доверяю)" – пишет Регина.

И все же такой отдых Регине помог. Телеведущая отметила, что пары дней отдыха ей хватило, чтобы "освежить мозг". И "обнаружить там пару пробелов".

"А еще несколько интересных бизнес-схем для продвижения своего бренда", - говорит Регина.

Скриншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Далее телеведущая поделилась планами на ближайшее будущее, которые составила во время отдыха:

Снять новый сезон шоу (кстати, принимаю идеи о том, каким вы хотите видеть мое шоу) Съемки сериала. Продолжение съемок #Регина+1 Съемки в кино. О YouTube напишу чуть позже, как разберусь со всеми договорами и партнерками)

"Пошла придумывать, как все это быстро и качественно реализовать. Спасибо отдыху за то, что он существует!" – подытожила Тодоренко.

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новый пост:

"Очень жду Лесю Никитюк на твоем шоу! А так же жду новых треков и влогов!"

"Съемки сериала и в кино? OMG! Ждуууу с нетерпением, и хотелось бы конечно новую песню. Очень скучаю по Регине-певице"

"Хочется больше про путешествия, может что-то типа как путешествовать с ребенком, какие страны посетить, в каких местах побывать. Вообщем так скажем семейные поездки)"

"Региночка, классно выглядишь!"

"Регина, просто отдохни, а потом все остальное"

"Кстати, идея с сериалом – ОК. Жду!"

"Обожаю ваше ШОУ, думаю в новом сезоне можно добавить больше уютных, закадровых сцен, они придают шоу особенную атмосферу! Люблю вас"

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Кстати, до этого Влад Топалов растрогал эффектным кадром со свадьбы. музыкант показал снимок, на котором запечатлены все гости торжества. Получилась большая "итальянская семья".

Также ранее Топалов показал первое фото своего изысканного свадебного образа. Новое фото он сопроводил очень большим постом, в котором выразил благодарность гостям, родителям и жене. Влад отметил: "Есть еще ощущение, что это было не со мной."