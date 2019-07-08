"Это было не со мной": Влад Топалов показал первое фото своего изысканного свадебного образа

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов трогательно обратился ко всем причастным к свадьбе

Влад Топалов решил наконец понемногу удовлетворять, без преувеличения, многотысячные запросы поклонников. Так, Тодоренко и Топалова с первых же часов свадьбы поклонники просят показать фото с торжества. Однако звездная пара пока молчит, публикуя лишь короткие видео со своего свадебного путешествия в Греции. Возможно, пара просто все еще ждет профессиональные фото.

Первым «фотомолчание» нарушил Топалов. Так, на своей instagram-страничке музыкант опубликовал снимок, на котором он позирует в свадебном костюме.

На Топалове – классический белоснежный пиджак, такая же белая рубашка, а также черные брюки. Весьма стильно смотрятся другие "вкрапления черного" в образе в виде черной бабочки и платочек. Из аксессуаров – только наручные часы.

На фото Влад смотрит куда-то в сторону. При этом сидит а массивном кресле-стуле, подлокотники которого декорированы мордами львов. Скорее всего, фото было сделано на вилле в Сорренто, где и прошла пышная свадьба.

Свадебный образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Также свое фото музыкант сопроводил очень большим постом, в котором решил выразить благодарность всем причастным к организации торжества. Кстати, известно, что организацией свадьбы занималось агентство сестры Топалова - Алины.

"С чего же начать... столько слов и эмоций. Я бы хотел сказать спасибо тем, кто сделал эту мечту реальностью. Я не перестану повторять, что я (в данном случае мы) лишь верхушка айсберга! Итак. Конечно, благодарю мою жену, ты была абсолютной королевой бала! Спасибо моей сестре Алине. Невозможно передать объем работы, который они осилили за полтора месяца! Алиночка, спасибо тебе, родная! Ты заслуживаешь отдельного поста. Иначе всех не вместить сюда)", - пищет Топалова.

Далее Влад перечислил по возможности всех-всех, кто занимался организацией его свадьбы в Италии. Топалов упомянул и флориста, и не забыл про видеографов и операторов.

"Отдельных слов заслуживает мой друг @maks_markevich! Я смеялся до слез! Ты - лучший ведущий для этого праздника! Лучший! Я не сомневался ни на секунду! Ты - единственное, в чем я был уверен на 100% с первых секунд планирования!" - пишет музыкант.

Не забыл он и про гостей, конечно же!

"Спасибо каждому гостю за то, что с первой и до последней минуты были с нами, все 3 дня, и сделали эти дни незабываемыми!.. Конечно же, наши родители! Спасибо вам, за нас! Спасибо всем вам! Мы просто еще под впечатлением, я мысленно еще там. Есть тоска, есть уже ностальгия. Есть еще ощущение, что это было не со мной. Все жду, что я проснусь и этого сна будто никогда и не было... а он был!" - подытожил Влад Топалов.

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов рассмешили сеть "дурашливым" фото. Регина опубликовала веселое фото, сделанное еще в Сорренто.

Как сообщалось ранее, на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова побывала также и Леся Никитюк. Она даже поймала стильный букет невесты и восхитила своим образом в коротком платье.