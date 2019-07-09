Зйомки серіалу і в кіно: Регіна Тодоренко вразила грандіозними планами

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Плани у Тодоренко точно "наполеонівські"

Регіна Тодоренко продовжує насолоджуватись відпочинком на острові Крит у Греції. Нагадаємо, що після весілля в італійському місті Сорренто Регіна і Влад Топалов відлетіли у весільну подорож до Греції. До речі, зі своїми зірковими батьками також відпочиває їх син – 7-місячний Михайло. Час від часу Регіна публікує в сторіз відео з ним. Але обличчя малюка, як правило, не видно – Тодоренко і Топалов поки не поспішаючи цього робити.

На відпочинку Регіна публікує різні фото і відео, а також ділиться з шанувальниками мотивацією. Так, нещодавно Тодоренко опублікувала свої "розумні думки на відпочинку".

"Нещодавно почула, що Білл Гейтс раз в 2 місяці займається затворництвом: відлітає від усіх куди-подалі, відключає телефони, тіло і душу, намагаючись компенсувати витрачену на великі справи енергію, а також виявити нові ідеї і шляхи їх втілення! (Але інфа про те, що мова йде про Біла Гейтса недостовірна , хоча джерелу я довіряю)" – пише Регіна.

І все ж такий відпочинок Регіні допоміг. Телеведуча зазначила, що кількох днів відпочинку їй вистачило, щоб "освіжити мозок". І "виявити там пару прогалин".

"А ще кілька цікавих бізнес-схем для просування свого бренду", - каже Регіна.

Скріншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Далі телеведуча поділилася планами на найближче майбутнє, які склала під час відпочинку:

Зняти новий сезон шоу (до речі, приймаю ідеї про те, яким ви хочете бачити моє шоу) Зйомки серіалу. Продовження зйомок #Регіна+1 Зйомки в кіно. Про YouTube напишу трохи пізніше, як розберуся зі всіма договорами та партнерками)

"Пішла придумувати, як все це швидко і якісно реалізувати. Спасибі відпочинку за те, що він існує!" – підсумувала Тодоренко.

Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її новий пост:

"Дуже чекаю Лесю Нікітюк на твоєму шоу! А так само чекаю нових треків і влогов!"

"Зйомки серіалу і в кіно? OMG! чекаю з нетерпінням, і хотілося б звичайно нову пісню. Дуже сумую за Регіною-співачкою"

"Хочеться більше про подорожі, може щось типу як подорожувати з дитиною, які країни відвідати, в яких місцях побувати. Взагалі так, скажімо, сімейні поїздки)"

"Регіночка, класно виглядаєш!"

"Регіна, просто відпочинь, а потім все інше"

"До речі, ідея з серіалом – ОК. Чекаю!"

"Обожнюю ваше ШОУ, думаю, в новому сезоні можна додати більше затишних, закадрових сцен, вони надають шоу особливу атмосферу! Люблю вас"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

До речі, до цього Влад Топалов зворушив ефектним кадром з весілля. музикант показав знімок, на якому зображені всі гості свята. Вийшла велика "італійська сім'я".

Також раніше Топалов показав перше фото свого вишуканого весільного образу. Нове фото він супроводив дуже великим постом, у якому висловив подяку гостям, батькам і дружині. Влад зазначив: "Є відчуття, що це було не зі мною."