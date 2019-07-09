Большая итальянская семья: Влад Топалов растрогал эффектным кадром со свадьбы

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Музыкант поделился уникальным коротким видео в окружении гостей на собственной свадьбе

Регина Тодоренко и Влад Топалов 3 июня отгуляли роскошную свадьбу в итальянском Сорренто. Прздник длился три дня, а все гости должны были придерживаться заранее установленного дресс-кода. Торжество прошло в красивейшем месте Италии – на вилле стор. Конечно, свадьба влетела молодоженам в копеечку, зато она была по-настоящему запоминающейся и романтичной. Влад решила показать уникальный кадр с торжества в Instagram.

В коротком ролике жених с невестой сидят в центре композиции прямо на траве, а за их спиной гости в белых нарядах смеются и подбрасывают вверх шляпы. Декорациями для группового фото стала живописная, утопающая в зелени, локация.

"Наша большая, Итальянская семья!" – емко и лаконично подписал кадр Влад.

Поклонники пары написали немало комплиментов в адрес молодоженов и их гостей, а также поинтересовались, почему в объектив оператора не попал сын Регины и Влада – 7-месячный Михаил, который также присутствовал на свадьбе родителей.

"Супер фото, А где маленький?", "А где же самый главный гость?", "Дружно, Вы классные, Какая красота!", "Повезло тебе с Региной. Вместе с ней новыми, яркими, хорошими красками заиграл. Лучше стал, на мой взгляд", "На это можно смотреть бесконечно!", "Какие же вы классные! Молодцы! Счастья, любви, семейного благополучия вам!" - оставляли теплые пожелания комментаторы.

Скриншшот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Влад Топалов поделился фото своего элегантного свадебного наряда. Он обратился ко всем причастных к организации свадьбы и гостям, поблагодарив их за участие.

Сейчас Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Михаилом отдыхают в Греции. Ведущая рассказала о своих способах релакса, а также поделилась размышлениями о стремительном ритме жизни молодой и энергичной мамы.