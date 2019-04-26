Семейные выходные: Наталья Водянова отправилась с детьми и бабушкой на юг Франции

Наталья Водянова после затяжного молчания в социальных сетях наконец вернулась с радостной новостью – она отправилась в заслуженный мини-отпуск. Причем с собой она взяла не только детей: 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву, 11-летнего Виктора, 4-летнего Максима и 2-летнего Романа, но также и бабушку – 90-летнюю Ларису Гавриловну.

Первое фото, которое опубликовала супермодель в своем микроблоге, было посвящено именно ей. "Так рада, что моя бабушка видит это прекрасное место", – написала она под их общим фото на фоне роскошной природы и домов.

Наталья Водянова с бабушкой

Для семейной поездки знаменитая красавица выбрала живописное место – коммуну Сен-Поль-де-Ванс, расположенную на Лазурном берегу Франции.

Присоединилась к ним и давняя подруга Натальи – итальянская супермодель Мариякарла Босконо. Всей компанией они совершили прогулку в горы, а также посетили музей современного искусства на Colline des Gardettes. Дети и взрослые с удовольствием рассматривали объекты, играли и, конечно же, сделали множество забавных фото и видео. Все их Водянова поспешила опубликовать в своих многочисленных сториз.

Модель Мариякарла Босконо - крестная мама Невы

Растроганные поклонники Натальи высоко оценили ее семейную привязанность и особенно – желание показать красоту планеты пожилой бабушке.

"Как же это мило, я тоже очень-очень хочу свою бабулю свозить куда-нибудь, но она ни в какую", "Бабушка. Как много имеют те, у кого она есть", "Бабуля ваша светится добротой, прекрасная фотка. Здоровья ей и всей вашей семье!", " Наташа, Ваша бабунечка - просто красотулечка! Ваши отношения - великолепный пример детям! Здорово!", "Какое счастье, что бабушка жива и со здоровьем все в порядке, что может поехать в путешествие. И Слава Богу, что у нее такая прекрасная внучка любящая, которая ее балует посещением таких мест и не только!"…

Семейная прогулка Натальи Водяновой

К слову, это уже не первый раз, когда Наталья проводит отдых с бабушкой. В декабре Лариса Гавриловна долго гостила у семейства Арно-Водянова. И Наталья провела ей экскурсию по всему Парижу. А вот мама супермодели, проживающая в Нижнем Новгороде, фигурирует на ее странице крайне редко.

Напомним, ранее Наталья Водянова показала редкие кадры с детьми.