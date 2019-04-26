Сімейні вихідні: Наталя Водянова вирушила з дітьми і бабусею на південь Франції

Наталя Водянова після тривалого мовчання в соціальних мережах нарешті повернулася з радісною новиною – вона вирушила до заслуженої міні-відпустки. Причому з собою вона взяла не тільки дітей: 17-річного Лукаса, 13-річну Неву, 11-річного Віктора, 4-річного Максима та 2-річного Романа, але також і бабусю – 90-річну Ларису Гаврилівну.

Перше фото, яке опублікувала супермодель у своєму мікроблозі, було присвячено саме їй. "Так рада, що моя бабуся бачить це прекрасне місце", – написала вона під їх спільним фото на тлі розкішної природи і будинків.

Наталя Водянова з бабусею

Для сімейної поїздки знаменита красуня вибрала мальовниче місце – комуну Сен-Поль-де-Ванс, розташовану на Лазурному березі Франції.

Приєдналася до них і давня подруга Наталі – італійська супермодель Маріякарла Босконо. Всією компанією вони здійснили прогулянку в гори, а також відвідали музей сучасного мистецтва на Colline des Gardettes. Діти і дорослі з задоволенням розглядали об'єкти, грали і, звичайно ж, зробили безліч цікавих фото і відео. Всі їх Водянова поспішила опублікувати у своїх численних сторіз.

Модель Маріякарла Босконо - хрещена мама Неви

Розчулені прихильники Наталії високо оцінили її сімейну прихильність і особливо – бажання показати красу планети літній бабусі.

"Як же це мило, я теж дуже-дуже хочу свою бабулю звозити куди-небудь, але вона ні в яку", "Бабуся. Як багато мають ті, у кого вона є", "Бабуся ваша світиться добротою, чудова фотка. Здоров'я їй і всій вашій родині!", "Наташа, Ваша бабунечка - просто красотулечка! Ваші відносини - чудовий приклад дітям! Здорово!", "Яке щастя, що бабуся жива і зі здоров'ям все в порядку, що може поїхати у подорож. І Слава Богу, що у неї така прекрасна онука любляча, яка її балує відвідуванням таких місць і не тільки!"...

Сімейна прогулянка Наталії Водянової

До речі, це вже не перший раз, коли Наталя проводить відпочинок з бабусею. У грудні Лариса Гаврилівна довго гостювала у родини Арно-Водянова. І Наталя провела їй екскурсію по всьому Парижу. А ось мама супермоделі, яка проживає в Нижньому Новгороді, фігурує на її сторінці вкрай рідко.

Нагадаємо, раніше Наталя Водянова показала рідкісні кадри з дітьми.