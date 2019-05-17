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"Секта Марувианства": MARUV обескуражила провокационным фото на стуле

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2019 - 11:54
"Секта Марувианства": MARUV обескуражила провокационным фото на стуле
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица позирует на стуле и "держит" в руках портрет одной из танцовщиц своего проекта

MARUV (Анна Корсун) в преддверии сольного концерта в Киеве все чаще и чаще балует поклонников новыми яркими фото и видео. И к слову, украинская исполнительница уже совсем скоро обещает представить клип на свой на новый хит – "Mon Amour", который она презентовала относительно недавно.

А пока что Корсун интригует эпатажем. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке MARUV опубликовала очередной провокационный и однозначно смелый снимок. На фото певица позирует, сидя на стуле, с широко расставленными ногами. На певице уже хорошо знакомый ее поклонникам сценический образ – боди кислотного оттенка, салатовый парик, узорные колготки, ботильоны на большом каблуке, а также солнцезащитные очки. При этом Марув держит руки в районе интимного места. И фотошопом к снимку "приделан" портрет одной из танцовщиц герлз-бенда MARUV – Лены.

Также примечательно, что певица позирует на забавной фоне, где изображена летающая тарелка и луч света из нее. Что и натолкнуло MARUV на оригинальный комментарий:

"Секта второго пришествия марувианства. Собрания по пятницам и субботам".

Скандальная MARUV

Скандальная MARUV шокировала новым снимком (фото: instagram.com/maruvofficial)

Отметим, что на данный момент поклонники Марув с нетерпением ждут от нее новый клип, который певица обещала представить уже сегодня, 17 мая.

Пока что Анна Корсун лишь публикует короткие тизеры предстоящей премьеры "Mon Amour". На видео Корсун танцует у пилона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Видео: instagram.com/maruvofficial

Напомним, что танцы у пилона в исполнении MARUV в последнее время – одна из топ-тем. Певица то и дело публиковала видео с тренировок. И даже рассказала фанам, что это невероятно сложно. И после подобных занятий может тошнить потом целый день.

Также до этого певица во всех подробностях показывала детали своей недавней поездки в Монако. Марув с командой отправилась туда с выступлением в роскошном и всемирно известном Казино Монте-Карло. Певица провела короткую экскурсию по казино, показала свой сценический образ, призналась, что даже выиграла 70 евро, а также блеснула роскошными формами в купальнике с анималистичным принтом.

А ранее MARUV перепела хиты Рианны и Бейонсе, продемонстрировав силу своего голоса.

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