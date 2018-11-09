Сексуальная Мейхер презентовала новый клип на песню Alyosha

Надежда Мейхер впервые за долгое время презентовала видеоработу. Автором честного и пронзительного трека “Надежда” о заветном счастье стала певица Alyosha.

"Признаюсь честно: был период, когда я зареклась развивать собственный сольный проект. Мне было достаточно продюсирования и работы над спектаклем “ИСТОРИЯ DE UN AMOR”. Знакомство с Alyosha кардинально изменило мой настрой! — делится Надежда Мейхер. — Мы познакомились в моем бутике “Meiher by Meiher”, стали общаться. И я поняла, что мы очень похожи! Мне искренне захотелось, чтобы Алёна написала для меня песню. Спустя пару месяцев мы пересеклись на студии звукозаписи, и Alyosha просто ошарашила меня фразой: “Надя! Мне хочется написать для тебя песню!”. У меня не было слов!!! Спустя полчаса Алёна уже напевала мне “Надежду” прямо в студии — а я с дрожью по телу представляла всё: и аранжировку, и свою манеру исполнения, и клип! Эта песня — это я сама".

"Воспетая “надежда на счастье” есть абсолютно у каждого. Иногда ты сквозь года проносишь какие-то отношения “без шансов”, но где-то в душе хранишь трепет, веру, думая о человеке. И когда он внезапно возникает в твоей жизни вновь, ты расцветаешь! — комментирует Alyosha. — Мы с Надей пережили схожие моменты и ситуации, практически одинаково видим и оцениваем мир. Поэтому мне было очень легко написать для неё трек!"

Надежда Мейхер. Фото: Пресс-служба

Режиссером клипа “Надежда” стала известная украинская клипмейкер Елена Винярская. Это первая совместная работа Винярской и Мейхер, несмотря на сотрудничество и в клипе певца ДОРОШ “Ресницами”, и в видео для первого продюсерского проекта Надежды — певицы РАШЕЛЬ — “Побудь со мной”. Идея клипа проста: все в жизни — игра, честная и искренняя: игра слов, игра взаимоотношений. В том самом Единственном для женщины мужчине может уживаться три личности: муж, друг и любовник. В клипе это раскрывается через танец.

"Мой любимый эпизод в клипе — это армрестлинг! — улыбается Надежда Мейхер. — Отношения — это некая борьба, особенно если женщина сильна духом. Она борется неспециально, она просто не может иначе! В детстве я часто соревновалась с мальчишками — и побеждала! Все идеи приходят из детства и жизненного опыта. И только тогда, когда тебе искренне нравится то, что ты делаешь!".

Исполнительница признаётся: если “Надежда” получит отклик у слушателя и зрителя, она с удовольствием продолжит работать в этом направлении.

Напомним, ранее Надежда Мейхер восхитила пикантным снимком.

Отметим, что украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер показала фанатам, с кем предпочитает "делиться" своими секретами.

Как сообщалось, экс-участница "золотого состава" группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая занимается балетом, похвасталась своей растяжкой.

Видео: РБК-Украина