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"Афродита": Надежда Мейхер восхитила пикантным снимком

Lite » Звезды 07.11.2018 - 11:33
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица загрустила о море и тепле

Известная украинская певица и телеведущая, экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер порадовала поклонников новым откровенным снимком. Фото из СПА-салона знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке 36-летняя Надежда сидит на бортике бассейна в черном купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. В руках артистка держит бокал с коктейлем, а налице у нее задумчивое выражение.

"Для тех, кому не хватило тепла и море - есть проверенное место. Хорошего денька, дорогие!" - написала Мейхер.

&quot;Афродита&quot;: Надежда Мейхер восхитила пикантным снимкомФото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики певицы пришли в восторг и в комментариях назвали ее "страстной", "сексуальной" и "Афродитой".

&quot;Афродита&quot;: Надежда Мейхер восхитила пикантным снимком

&quot;Афродита&quot;: Надежда Мейхер восхитила пикантным снимком

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Напомним, ранее Надежда Мейхер также восхитила поклонников фигурой в купальнике.

Отметим, что украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер показала фанатам, с кем предпочитает "делиться" своими секретами.

Как сообщалось, экс-участница "золотого состава" группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая занимается балетом, похвасталась своей растяжкой.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины InstagramпевецНадежда Мейхерфигура
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