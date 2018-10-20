"Пришлось бы его спалить": Надежда Мейхер показала, кто знает ее секреты (фото)

Фото: Надежда Мейхер-Грановская (instagram.com-nadyameiher)

Девушка призналась, что из-за этого не хочет нанимать водителей

Украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер показала фанатам, с кем предпочитает "делиться" своими секретами. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мой верный железный конь. Если бы он мог говорить, мне бы пришлось его сжечь. Сколько всего он знает обо мне. Ни один человек, даже самый близкий, не ведает и не видывал то, что он", - сказала она.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Более того, утверждает Мейхер, именно по этой причине она не хочет нанимать себе водителя.

"Отчасти, именно поэтому у меня никогда не было, нет, и не будет водителя. Ну, и конечно, тяга к уединению. Да, хотя бы в машине, переезжая из пункта А в пункт В,С,D и так дальше", - подчеркнула она.

Схожее мнение высказали и фанаты певицы.

"Я тоже свою машину ценю за возможность побыть одной, наедине с собой", - сказала пользователь Екатерина Мик.

"Конечно, ведь машина знает все твои заезды и отъезды", - подчеркнула юзер Светлана Саталовик.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Как сообщалось, ранее экс-участница "золотого состава" группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая занимается балетом, похвасталась своей растяжкой.

Перед этим Надежда Мейхер-Грановская поделилась с подписчиками в соцсети волнующим фото, которое вызвало дикий восторг - на снимке звезда "засветила" свою внушительную грудь.

Также мы писали о том, что Надя опубликовала снимок, на котором она изображена в шикарном черном платье с разрезом - интересный крой платья выгодно подчеркнул всю красоту ее фигуры.

Видео: РБК-Украина