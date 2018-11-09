Сексуальна Мейхер презентувала новий кліп на пісню Alyosha

Надія Мейхер вперше за довгий час презентувала відеороботу. Автором чесного і пронизливого треку "Надія" про заповітне щастя стала співачка Alyosha.

"Зізнаюся чесно: був період, коли я зареклася розвивати власний сольний проект. Мені було досить продюсування та роботи над виставою "ІСТОРІЯ DE UN AMOR". Знайомство з Alyosha кардинально змінило мій настрій! — ділиться Надія Мейхер. — Ми познайомилися в моєму бутіку "Meiher by Meiher", стали спілкуватися. І я зрозуміла, що ми дуже схожі! Мені щиро захотілося, щоб Олена написала для мене пісню. Через пару місяців ми перетнулися на студії звукозапису, і Alyosha просто приголомшила мене фразою: “Надя! Мені хочеться написати для тебе пісню!". У мене не було слів!!! Через півгодини Олена вже наспівувала мені "Надію" прямо в студії — а я з тремтінням по тілу представляла все: і аранжування, і свою манеру виконання, і кліп! Ця пісня — це я сама".

"Оспівана "надія на щастя" є абсолютно у кожного. Іноді ти крізь роки проносишь якісь відносини "без шансів", але десь в душі зберігаєш трепет, віру, думаючи про людину. І коли він раптово виникає в твоєму житті знову, ти розцвітаєш! — коментує Alyosha. — Ми з Надею пережили схожі моменти і ситуації, практично однаково бачимо і оцінюємо світ. Тому мені було дуже легко написати для неї трек!"

Надія Мейхер. Фото: Прес-служба

Режисером кліпу "Надія" стала відома українська кліпмейкер Олена Вінярська. Це перша спільна робота Вінярської і Мейхер, незважаючи на співпрацю і в кліпі співака ДОРОШ "Віями", і у відео для першого продюсерського проекту Надії — співачки РАШЕЛЬ — "Побудь зі мною". Ідея кліпу проста: все життя — гра, чесна і щира: гра слів, гра взаємовідносин. У тому самому Єдиному для жінки чоловікові може уживатися три особи: чоловік, друг і коханець. У кліпі це розкривається через танець.

"Мій улюблений епізод в кліпі — це армрестлінг! — усміхається Надія Мейхер. — Відносини — це якась боротьба, особливо якщо жінка сильна духом. Вона бореться ненавмисно, вона просто не може інакше! У дитинстві я часто змагалася з хлопчаками — і перемагала! Всі ідеї приходять з дитинства і життєвого досвіду. І тільки тоді, коли тобі щиро подобається те, що ти робиш!".

Виконавиця зізнається: якщо "Надія" отримає відгук у слухача і глядача, вона із задоволенням продовжить працювати в цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер захопила пікантним знімком.

Зазначимо, що українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами.

Як повідомлялося, екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.

Відео: РБК-Україна