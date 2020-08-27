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Главный секрет любого образа: Ким Кардашьян призналась, без чего не выходит из дома

Четверг 27 августа 2020 21:31
Главный секрет любого образа: Ким Кардашьян призналась, без чего не выходит из дома
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда поделилась с поклонниками лайфхаком

Ким Кардашьян обожает меняться, и особенно это касается ее причесок. Звезда была блондинкой, огненно-рыжей, шатенкой и брюнеткой. Носила длинные волосы, каре, максимально пышные укладки, делала прически в духе 70-х и 90-х… И, что примечательно, – все луки к лицу популярной инста-диве. Поклонники так привыкли к переменам во внешности Ким, что уже не засыпают ее вопросами: неужели она подстриглась? (Всем давно известно, что 39-летняя знаменитость использует накладные пряди и парики). А просто отмечают, идет ей та или иная прическа.

Главный секрет любого образа: Ким Кардашьян призналась, без чего не выходит из дома

Ким с новой прической (фото: instagram.com/kimkardashian)

В этот раз Ким показала новый образ, акцент в котором – вновь на стильную укладку. Гладко зачесанные в высокий хвост и подкрученные на концах волосы дополнила милая челка на одну сторону. Из одежды звезда выбрала ярко-оранжевый топ, который уже демонстрировала в своем блоге. А в дополнение к нему надела коричневого оттенка брюки с высокой посадкой. Завершил аутфит макияж с пышными накладными ресницами, тщательно прорисованными бровями и бледно-розовыми губами. Последний шаг, как обозначила сама Ким, – капля любимого парфюма. «Независимо от того, какой лук я делаю, в конце я распыляю свои любимые духи @kkwfragrance crystal gardenia», – написала она.

Главный секрет любого образа: Ким Кардашьян призналась, без чего не выходит из домаКим обожает яркие образы (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Всегда прекрасна», «Вау, тебе идет», «Королева», «Самое красивое фото, которое я видела», «Так восхитительна», «Ты двойняшка Чикаго», «Так красива», «Хорошенькая», – посыпались на Ким комплименты. Многие фанаты также отметили, что просто обожают эти духи. Что ж, Ким умеет продавать!

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