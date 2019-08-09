Седокова в стильном купальнике удивила мудрым высказыванием

Анна Седокова не из тех, кто постит красивые фото без подписи в соцсетях, артистка аккуратно заполняет геолокации, ставит расширенные хештеги и зачастую сопровождает снимки длинными текстами своих мыслей, впечатлений и даже лайфхков для подписчиков. Возможно поэтому ее Instagram получает такой обширный отклик от фолловеров, ну, и конечно из-за ее сногсшибательной фигуры.

Фото: "Жаркие" снимки Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Есть такая штука "осознанное потребление", когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную", - поделилась знаменитость своими размышлениями в очередном посте.

"А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого?" - дополнила она философски.

Стоит отметить, что даже это мудрое высказывание Анна умудрилась сопроводить "горячим" снимком в откровенном купальнике оливкового цвета. На фото певица делает селфи в зеркале, которое отражает ее отменную фигуру и прокачанный до кубиков пресс.

Кроме того, Седокова продолжила свои откровения и задала вопрос поклонникам.

"А ещё, я собой недовольна, что у меня больше 1000 людей, за которыми я слежу тут, но ведь реально я вижу всего человек 100, а важны для меня 10, так зачем же мне эти 900? Как у вас с этим?" - подытожила девушка пост об экологичности отношений.

На что подписчики тоже нашли что ответить, засыпав артистку комментариями о ее мудрости и актуальности постановки вопроса.

Очень мудро подмечено

Анна, вы большой пример для всех женщин, восхищена вами очень. Дай Вам Бог здоровья и счастья.

Я вижу тоже мало людей,в основном всех смотрю через личную страницу) А важны человек 15

Пытаюсь почаще писать друзьям комментарии, тогда вижу из в ленте

Слова прям в яблочко. Осознанность - это лучшее что может быть в жизни. Путь к ней очень увлекателен, хотя порой не прост. Так Вас понимаю

Так же! Избавляюсь от всего и всех лишних, чувствую себя чище и спокойней. Хорошая практика и подход, полностью поддерживаю

Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что пляжние фото в Instagram певицы — не редкость, но один из последних постов очаровал поклонников. Анна Седокова опубликовала снимок с Лазурного побережья в расслабленном романтичном образе.

Ранее Анна Седокова разоткровенничалась о своих больших расходах. Певица призналась, что до сих пор вынуждена снимать жилье, хотя и купила квартиру.

Также Седокова дала полезные советы девушкам о том, как понравиться мужчине.