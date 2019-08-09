Седокова в стильном купальнике удивила мудрым высказыванием

Певица решила поддержать "экологиию" природы и отношений
Анна Седокова не из тех, кто постит красивые фото без подписи в соцсетях, артистка аккуратно заполняет геолокации, ставит расширенные хештеги и зачастую сопровождает снимки длинными текстами своих мыслей, впечатлений и даже лайфхков для подписчиков. Возможно поэтому ее Instagram получает такой обширный отклик от фолловеров, ну, и конечно из-за ее сногсшибательной фигуры.
Фото: "Жаркие" снимки Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)
"Есть такая штука "осознанное потребление", когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную", - поделилась знаменитость своими размышлениями в очередном посте.
"А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого?" - дополнила она философски.
Стоит отметить, что даже это мудрое высказывание Анна умудрилась сопроводить "горячим" снимком в откровенном купальнике оливкового цвета. На фото певица делает селфи в зеркале, которое отражает ее отменную фигуру и прокачанный до кубиков пресс.
Кроме того, Седокова продолжила свои откровения и задала вопрос поклонникам.
"А ещё, я собой недовольна, что у меня больше 1000 людей, за которыми я слежу тут, но ведь реально я вижу всего человек 100, а важны для меня 10, так зачем же мне эти 900? Как у вас с этим?" - подытожила девушка пост об экологичности отношений.
На что подписчики тоже нашли что ответить, засыпав артистку комментариями о ее мудрости и актуальности постановки вопроса.
Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)
Напомним, что пляжние фото в Instagram певицы — не редкость, но один из последних постов очаровал поклонников. Анна Седокова опубликовала снимок с Лазурного побережья в расслабленном романтичном образе.
Ранее Анна Седокова разоткровенничалась о своих больших расходах. Певица призналась, что до сих пор вынуждена снимать жилье, хотя и купила квартиру.
Также Седокова дала полезные советы девушкам о том, как понравиться мужчине.