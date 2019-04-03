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Не сдержался: Потап оценил сексуальное фото Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2019 - 11:39
Не сдержался: Потап оценил сексуальное фото Каменских
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица взбудоражила сеть откровенным снимком в ванной

Личная жизнь Насти Каменских активно обсуждается в соцсетях, ведь многих поклонников интересует, кто же ее избранник. Однако сама артистка предпочитает хранить это в секрете и не делится информацией о делах сердечных. Впрочем, недавно знаменитость все же призналась в интервью, что она состоит в отношениях и этот мужчина - ее настоящая вторая половинка, но она пока не готова выносить это на публику. 

Многие уверены, что возлюбленный Насти - ее экс-коллега по группе Потап, с которым они часто работают, тренируются и даже отдыхают вместе. Новое фото исполнительницы в Instagram вновь дало фанам повод укрепиться в своих подозрениях.

Каменских опубликовала пикантный снимок, на котором она позирует у зеркала в ванной комнате в белом кружевном нижнем белье оригинального кроя. Так, верхняя часть комплекта сделана без бретелек. Артистка демонстрирует свою сексуальную фигуру и призывно смотрит в камеру.

Не сдержался: Потап оценил сексуальное фото Каменских

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же засыпали певицу волной комплиментов относительно ее внешности и аппетитной фигуры. Одним из первых стал сам Потап, который лаконично поставил под фото сердечко.

  • "Красотка"
  • "Очень секси"
  • "Потап, для тебя старается"
  • "Сочная"
  • "HOT BABY"
  • "Секси штучка"
  • "Такая секси худышка"
  • "Секси фрау"
  • "OMG, женщина!"
  • "Какая красотка"
  • "Вау какой образ сексуальный нежный красивый горячий"
  • "Очень нежно. Настя, ты как всегда милаха"

Напомним, ранее Настя Каменских обольстила откровенным фото в экстремальном мини.

Мы также писали, что Настя Каменских, сольно выступающая под псевдонимом NK, представила горячий клип на ремикс своего успевшего прогреметь хита Peligroso, который она исполнила совместно со звездой латиноамериканской музыки, певцом De La Ghetto.

 

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Новости Украины Настя КаменскихпевецПотап
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