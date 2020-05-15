Сделали правильный выбор: Влад Яма о жизни на карантине и воспитании сына

Знаменитый украинский хореограф Влад Яма проводит карантин в частном доме с женой Лилианой и сыночком Леоном. Спортивная семейка на забывает о тренировках и танцах, а еще умудрились сняться в чувственной онлайн-фотосессии. В интервью "Фактам" артист рассказал об их жизни на карантине, конфликтах с супругой и воспитании ребенка. По его словам, у них обоих непростой характер, но они уже притерлись друг к другу за столько лет в браке.

А в случае напряжения Влад и Лиля просто расходятся в разные стороны на некоторое время, пока не остынут.

"Несмотря на то, что мы с Лилей вместе уже тринадцать лет, но тут всплыли какие-то мелочи, которых мы друг в друге раньше не замечали. Например, я стал гораздо чаще, чем раньше икать. Несколько раз бывало, что не мог успокоиться по 30−40 минут. И, понятно, Лилю начинало это раздражать. Иногда мне не хватало свободного пространства — надо было что-то сделать на кухне, а там уже Лиля и сложно разминуться. В этот момент ловил себя на мысли, что начинаю психовать. Я не срываюсь, не кричу, но по мне сразу видно, что что-то не так. Тогда мы на несколько минут просто расходились по разным комнатам. Я знаю пары, которые могут не разговаривать друг с другом по несколько дней, но период, когда каждый хотел показать свой характер, у нас с Лилей уже давно прошел. Сейчас это случается уже крайне редко. И, когда мы отходим от раздражения, остываем, я просто прошу Лилю не показывать свой характер, потому что я и так его слишком хорошо знаю. Тоже касается и меня", — поделился Яма.

Так что их отношения самоизоляция только укрепила.

"Однозначно! Это как новое испытание. Хотя по большей части, мы, скорее, убедились, что являемся одной командой и много лет назад сделали правильный выбор", - говорит артист.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Ну а малыш Леон счастлив проводить все время с мамой и папой. Он уже стал активно участвовать в тренировках и любит играть с папой.

"У Леона все происходит волнообразно. Обычно, он просыпается и сразу бежит ко мне. Мы играем, делаем зарядку, тренируемся вместе. Леон потихоньку начал пробовать заниматься со мной и Лилей, теперь он спокойно стоит 30 секунд в планке! Когда сыну нужна активность — он чаще всего бежит ко мне. Мы играем на улице в футбол, баскетбол, у нас во дворе стоит батут. Мама подключается, но гораздо реже", - рассказал Влад.

Но у мамы есть "свое" время с сыном - обычно это вечер.

"Зато перед сном Леон абсолютно мамин — пошла вторая неделя, когда сын засыпает исключительно с ней. У них большая любовь. Леон часто обнимает маму и, указывая на наши свадебные фото, которые висят на стене, расспрашивает, как все происходило. Потом обнимает Лилю, кажется, даже немного ревнуя ко мне. Недавно шутил, что он — мамин муж, а я — сынок. Обнимает, целует Лилю, потом складывает ладошки, раскрывает и говорит: "Вот тебе колечко". За вечер два раза сделал ей предложение", - поделился хореограф.

Фото: Лилиана Яма с сыном Леоном (instagram.com/liliya_yama)

Яма также признался, что они стараются соблюдать все рекомендации, но последнее время уже немного расслабились и стали меньше бояться.

"Первые две недели карантина мы покупали все только онлайн, потому что, признаюсь, жутко перепугались. Когда немного разобрались в ситуации, Лиля начала пару раз в неделю ездить за продуктами. Конечно, в маске и перчатках. Сначала мы ставили продукты у порога дома, все обрабатывали антисептиком. Бутылки я перемывал с мылом и потом все это заносили на кухню. Последнее время немного успокоились и ездим в супермаркет все вместе. Но мы с Леоном сидим в машине — поем и развлекаемся, а Лиля закупается. Знаете, сам факт того, что мы садимся в машину и куда-то едем, для нас уже путешествие. Я такого удовольствия, находясь за рулем, уже давно не получал", - поведал Влад.

Напомним, жена Влада Ямы показала редкое фото с подросшим сыном Леоном.