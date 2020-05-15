Зробили правильний вибір: Влад Яма про життя на карантині та виховання сина

Знаменитий український хореограф Влад Яма проводить карантин у приватному будинку з дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Спортивна сімейка на забуває про тренування і танці, а ще примудрилися знятися в чуттєвій онлайн-фотосесії. В інтерв'ю "Фактам" артист розповів про їх життя на карантині, конфлікти з дружиною і виховання дитини. За його словами, у них обох непростий характер, але вони вже притерлися один до одного за стільки років у шлюбі.

А в разі напруги Влад і Ліля просто розходяться в різні сторони на деякий час, поки не охолонуть.

"Незважаючи на те, що ми з Лілею разом вже тринадцять років, але тут спливли якісь дрібниці, яких ми один в одного раніше не помічали. Наприклад, я став набагато частіше, ніж раніше гикати. Кілька разів бувало, що не міг заспокоїтися по 30-40 хвилин. І, зрозуміло, Лілю це починало дратувати. Іноді мені не вистачало вільного простору — треба було щось зробити на кухні, а там вже Ліля і важко розминутися. У цей момент ловив себе на думці, що починаю психувати. Я не зриваюсь, не кричу, але по мені відразу видно, що щось не так. Тоді ми на кілька хвилин просто розходилися по різних кімнатах. Я знаю пари, які не можуть розмовляти один з одним по кілька днів, але період, коли кожен хотів показати свій характер, у нас з Лілею вже давно пройшов. Зараз це трапляється вкрай рідко. І, коли ми відходимо від роздратування, остигаємо, я просто прошу Лілю не показувати свій характер, тому що я його дуже добре знаю. Теж стосується і мене", — поділився Яма.

Так що їх відносини самоізоляція тільки зміцнила.

"Однозначно! Це як нове випробування. Хоча по більшій частині, ми, швидше, переконалися, що є однією командою і багато років тому зробили правильний вибір", - говорить артист.

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Ну а малюк Леон щасливий проводити весь час з мамою і татом. Він вже став активно брати участь в тренуваннях і любить грати з татом.

"У Леона все відбувається хвилеподібно. Зазвичай, він прокидається і відразу біжить до мене. Ми граємо, робимо зарядку, тренуємося разом. Леон потихеньку почав пробувати займатися зі мною і Лілею, тепер він спокійно стоїть 30 секунд в планці! Коли синові потрібна активність — він найчастіше біжить до мене. Ми граємо на вулиці у футбол, баскетбол, у нас у дворі стоїть батут. Мама підключається, але набагато рідше", - розповів Влад.

Але в мами є "свій" час з сином - зазвичай це вечір.

"Зате перед сном Леон абсолютно мамин — пішов другий тиждень, коли син засинає виключно з нею. У них велика любов. Леон часто обіймає маму і, вказуючи на наші весільні фото, які висять на стіні, розпитує, як все відбувалося. Потім обіймає Лілю, здається, навіть трохи ревнуючи до мене. Нещодавно жартував, що він — мамин чоловік, а я — синок. Обіймає, цілує Лілю, потім складає долоньки, розкриває і каже: "Ось тобі перстень". За вечір два рази зробив їй пропозицію", - поділився хореограф.

Фото: Ліліана Яма з сином Леоном (instagram.com/liliya_yama)

Яма також зізнався, що вони намагаються дотримуватися всіх рекомендацій, але останнім часом вже трохи розслабилися і стали менше боятися.

"Перші два тижні карантину ми купували все тільки онлайн, тому що, зізнаюся, страшенно перелякалися. Коли трохи розібралися в ситуації, Ліля почала пару раз на тиждень їздити за продуктами. Звісно, у масці і рукавичках. Спочатку ми ставили продукти біля порогу будинку, всі обробляли антисептиком. Пляшки я перемывал з милом і потім все це заносили на кухню. Останнім часом трохи заспокоїлися і їздимо в супермаркет всі разом. Але ми з Леоном сидимо в машині — співаємо і розважаємося, а Ліля закуповується. Знаєте, сам факт того, що ми сідаємо в машину і кудись їдемо, для нас уже подорож. Я такого задоволення, перебуваючи за кермом, вже давно не отримував", - розповів Влад.

Нагадаємо, дружина Влада Ями показала рідкісне фото з підрослим сином Леоном.