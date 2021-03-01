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Считаю это нормальным: Остапчук поехал отдыхать без жены в Буковель

Автор: Анна Шиканова

Украинский шоумен Владимир Остапчук поехал отдыхать в Карпаты. Но с собой он взял не молодую жену, а компанию друзей. Это первый отпуск Остапчука без жены Кристины и пользователи соцсетей озадачены таким решением.

Почему артист отправился в горы без своей половины, он объяснил на своей странице в Instagram.

"Сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. "А почему не взяли жен и девушек?", "Сам катаешься, а Кристина дома?". Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужен простор и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желания. Здесь главное – доверие и уверенность в партнере", - отметил Владимир Остапчук и поинтересовался у своих подписчиков, как они отдыхают – со своими половинками или без.

Владимир Остапчук поехал отдыхать в Буковель без жены

Фанаты артиста написали в ответ множество комментариев, и не все поддержали его идею о раздельном отдыхе.

  • Абсолютно согласна с вами. Надо давать друг другу личное пространство, и время соскучиться друг за другом.
  • Я бы Кристину так надолго не оставлял.
  • Я бы мужа так отпустила, пусть катается. А вот меня муж вряд ли пустит.
  • Конечно отпускаем. Навсегда.
  • Если начинается уже отдых друг от друга, и при этом получать кайф от такого отдыха, то стоит задуматься. Нужно отдыхать не друг от друга, а вместе от всех.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Остапчук забраковал индийскую вакцину.

А также рассказывали о том, что Остапчук потролил сеть "беременным" фото жены.

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Новости Украины Владимир Остапчук
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