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Вважаю це нормальним: Остапчук поїхав відпочивати без дружини в Буковель

Автор: Анна Шиканова

Український шоумен Володимир Остапчук поїхав відпочивати в Карпати. Але з собою він узяв не молоду дружину, а компанію друзів. Це перша відпустка Остапчука без дружини Христини й користувачі соцмереж здивовані таким рішенням.

Чому артист вирушив у гори без своєї половини, він пояснив на своїй сторінці в Instagram.

"Сотні повідомлень прилетіло з приводу нашої поїздки з друзями в Буковель. "А чому не взяли дружин і дівчат?", "Сам катаєшся, а Христина вдома?". Вважаю абсолютно нормальним відпочинок один без одного. Кожному потрібен простір і повітря. Крім усього іншого, це добре підігріває ваші почуття і бажання. Тут головне – довіра і впевненість у партнері", - зазначив Володимир Остапчук і поцікавився у своїх дописувачів, як вони відпочивають – зі своїми половинками або без.

Володимир Остапчук поїхав відпочивати в Буковель без дружини

Фанати артиста написали у відповідь безліч коментарів, і не всі підтримали його ідею про роздільний відпочинок.

  • Абсолютно згодна з вами. Треба давати один одному особистий простір, і час скучити один за одним.
  • Я б Христину так надовго не залишав.
  • Я б відпустила чоловіка так, нехай катається. А от мене чоловік навряд чи пустить.
  • Звичайно відпускаємо. Назавжди.
  • Якщо починається вже відпочинок один від одного, і при цьому отримувати кайф від такого відпочинку, то варто задуматися. Потрібно відпочивати не один від одного, а разом від усіх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Остапчук забракував індійську вакцину.

А також розповідали про те, що Остапчук потролив мережу "вагітним" фото дружини.

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Новини України Володимир Остапчук
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