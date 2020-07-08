Счастливый Дмитрий Комаров с нежной женой без макияжа очаровали фото с купальской ночи

Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко с удовольствием проводят время вмете, ведь путешественник пока находится в Украине и получил возможности больше уделить времени общению с родными и близкими. Хоть для Дмитрия и непривычно так надолго задерживаться на одном месте и он успел заскучать за экспедициями в удаленные уголки планеты, рядом с любимой женой ему тепло и уютно. Так, пара решила отметить праздник Ивана Купала (в ночь с 6 на 7 июня) и поделилась нежными совместными фото.

На странице в instagram ведущий опубликовал несколько кадров с купальской ночи. На одном из них он позирует в обнимку с любимой. Кстати, Александра предстала без макияжа с веночком на голове. На втором фото запечатлена жена Димтрия, которая кокетливо приспустила куртку, обнажив плечо и показав шелковую маечку на тонких бретельках. А третий снимок вышел атмосферным и забавным – Дмитрий с веночком на голове и топором наперевес смеется, дрежа вруках стопку дров.

"Вместе с женой поздравляем всех с праздником, желаем бесконечной любви и счастья. И пусть каждый венок непременно дойдет до адресата. А если уже доплыл - доставляет только счастье", - обратился к подписчикам ведущий.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко на даче отметили праздник Ивана Купала (фото: instagram.com/komarovmir)

"Свято Івана Купала. Тепер уже не відправляю, як раніше, свій сплетений віночок по воді - якось він доплив з Дніпра до Амазонки", - написала Александра на своейстраничке под фото без косметики с веночком на голове.

Александра Кучеренко показала нежное фото авторства мужа (фото: instagram.com/komarovmir)

Ранее Дмитрий опубликовал дачное фото и похвастался кулинарными способностями жены, а также показал свой летний обед на свежем воздухе.

"Работа на карантине. Лето. Дача. Жена. Окрошка. Что может быть лучше?" - подписал он кадр. А в сториз опубликовал фото легких летних блюд с ягодами. "Жена постаралась", - уточнил Дмитрий.

Дмитрий Комаров похвасталася кулинарными способностями жены (фото: instagram.com/komarovmir)

Ранее Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко сыграли в популярную настольную игру вместе с сестрой ведущего и похвастались своими "бизнес-амбициями".