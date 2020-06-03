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Будто сошла с картины: жена Дмитрия Комарова очаровала невероятной элегантностью

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.06.2020 - 21:57
Будто сошла с картины: жена Дмитрия Комарова очаровала невероятной элегантностью
Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

22-летняя Александра позировала в музее в романтическом образе

Жена Дмитрия Комарова, ведущая и модель Александра Кучеренко старается сделать свой контент в Instagram не только интересным, но и полезным. Так, она делиться личными лайфхакаи, рассказывает, как поддерживает форму и оказывает фото из личного архива, а также с удовольствием участвует в фотопроектах. Так, итогами одного из них она поделилась в Instagram.

Александра приняла участие в спецпроекте JetSetter под рабочим названием "Рано срывать маски". Для этого жена Дмитрия надела эффектное белое атласное платье с длинным шлейфом, объемными рукавами-буфами и аккуратную шляпку в тон.

Съемка проходила в Национальный художественном музее Украины, который в сейчас закрыт на карантин и пока нее принимает посетителей.

Будто сошла с картины: жена Дмитрия Комарова очаровала невероятной элегантностью

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Подписчики девушки пришли в восторг от ее изысканной элегантности и отметили, что она будто сама сошла с картины.

  • Кажется, что ты сошла прямо из картины
  • Вам дуже личить цей образ
  • Фото просто супер!
  • Очень мило
  • Ух! Какая Вы красотка!
  • Нереально шикарна, ну дужееееее красива
  • Хорошенькая
  • Просто вау
  • Шикарное фото, красавица модель

Скриншот комментариев

Ранее Александра Кучеренко показала уникальное фото из личного архива, на котором позирует в платье-вышиванке. На снимке украинская красавица запечатлена в 17-летнем возрасте.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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