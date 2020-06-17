Счастливы вместе: ослепительная Осадчая покорила нежностью с Горбуновым на работе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов придерживались правил самоизоляции и провели каратин дома. Правда, работу никто не отменял, но ведущие освоили новые передовые технологии и блестяще провели высокотехнологичный суперфинал проекта Голос страны-10, который состоялся в диджитал-формате, и "появились" в студии в виде реалистичных голограмм. Теперь же пара вернулась к работе, о чем Катя сообщила эффектным фото с мужем.

Ведущая во "всеоружии" позирует вместе с любимым. Юрий внимательно и с нежностью смотрит на жену, которая лучезарно улыбается в камеру. На Кате – вечернее платье молочного оттенка из люрексовой ткани. В качестве аксессуаров массивные серьги, инкрустированные камнями. Макияж – с акцентом на выразительные глаза.

"Пара вернулась к работе", - подписала совместній кадр с мужем Катя и добавила хэштег "щасливіразом".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова вместе на съемочной площадке (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пришли в восторг от нарядного образа звезды и нежных чувств пары.

Які ж Ви красиві та щасливі

Классные

Неймовірно красива

Вы мне очень нравились по отдельности, как две личности. А теперь, вместе, вдвойне. Очень гармоничная пара.

Найкращi!

Нежность

Гарні!

Дуже гарна пара, щастя Вам

Дуже класне фото

Скриншот комментариев

В разделе Instastories Катя показала больше фото со съемок. Так, она позирует в гриимерке в нескольких нарядах – темно-синем легком наряде, а также блестящем платье из люрексовой нити молочного цвета на запах с рукавами буфами. Утро теледивы также началось с работы – она поделилась фото в пестром сарафане на тонких бретелях. "Утро… На съемки", - подписала Катя кадр.

Катя Осадчая прступила к активной работе и меняет образы как перчатки (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая в бикини позировала на яхте во время прогулки по Днепру.