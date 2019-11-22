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Любовь греет: Наталья Водянова демонстрирует необычный образ и пылкие чувства к Антуану Арно

Lite » Мода 22.11.2019 - 18:29
Любовь греет: Наталья Водянова демонстрирует необычный образ и пылкие чувства к Антуану Арно
Наталья Водянова с мужем (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель отправилась в Бельгию

Наталья Водянова, которая только недавно вернулась в Париж и радовала всех уютными семейными кадрами, уже вновь занялась рабочими проектами. Супермодель и филантроп отправилась в Бельгию. Суть поездки она пока не раскрыла, зато порадовала поклонников необычным и весьма романтичным фото.

Любовь греет: Наталья Водянова демонстрирует необычный образ и пылкие чувства к Антуану АрноНаталья Водянова в Бельгии (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала фото в стильном зимнем образе: серая куртка необычного кроя с меховой подкладкой и высоким воротом от Loro Piana, перчатки с черной меховой окантовкой, а также солнцезащитные очки от Stella McCartney и золотые серьги-кольца. Водянова стоит напротив магазина с вывеской Maison Antoine, которая, по всей видимости, напомнила ей о любимом супруге. 37-летняя красавица отметила на имени аккаунт возлюбленного и отца ее детей, написав трогательную подпись: «Когда любовь согревает»…

Любовь греет: Наталья Водянова демонстрирует необычный образ и пылкие чувства к Антуану АрноНаталья с Антуаном и сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники Натальи оценили такое фото массой лайков и умиленных комментариев. Они называют Наталью «самой открытой», «трогательной», «самой доброй», а также, безусловно, «стильной». Многие интересуются, откуда вещи. Первым комментаторам Водянова по своему обыкновению ответила. Также фолловеры попросили ее заранее сообщать о своих визитах в другие страны, чтобы они могли прийти с ней увидеться. Наталья пообещала в следующий раз обязательно организовать встречу с соотечественниками в Бельгии.

Любовь греет: Наталья Водянова демонстрирует необычный образ и пылкие чувства к Антуану АрноИногда Наталья позволяет себе "вредности" (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, недавно Наталья вступила в разговор с подписчиками, рассказав им о том, как она победила зависимость от французской выпечки. По словам Водяновой, она и сейчас позволяет себе булочки и тортики примерно раз в неделю. А раньше не могла прожить без них и дня. Что ж, на фигуре модели они не сказываются!

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