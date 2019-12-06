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На рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлым

Lite » Мода 06.12.2019 - 19:31
На рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлым
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель отправилась в Италию

Наталья Водянова, которая часто путешествует по миру с рабочими поездками, отправилась в Италию на секретный проект, как сообщила она своим подписчикам в Instagram. В привычной манере она опубликовала массу фото с ироничными подписями. К примеру, заявила, что первым делом собирается поесть джелато, а затем показала ежедневник с забавной подписью: "Сумасшедшие идеи и другие гениальные вещи", поднос с итальянской классикой – сырами и помидорами…

На рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНа рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНа рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлым

Наталья отправилась в Италию (фото: instagram.com/natasupernova)

А после опубликовала фото, где позирует на рынке возле овощей. "Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки – никогда!", – написала Наталья.

На рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНаталья в Италии на рынке (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники увидели в этом фото и подписи намек на детство Водяновой. Напомним, модель известна свое сказочной историей. Словно Золушка, Наталья с детства занималась тяжелой работой, а именно – продавала овощи на рынке и помогала маме, а после ее судьба сделала резкий поворот. Простая девочка стала моделью, получив к тому же в мужья лорда. Все эти события и вспомнили поклонники супермодели и филантропа:

  • Эта фотография напоминает момент из истории вашей жизни
  • От вас это так миииило
  • Какая милая ирония. Ваша теплая улыбка согревает даже через экран
    А сами помните, как торговали?
  • Именно об этом и пост. Здесь игра слов, игра антуража овощной лавки – история русской золушки, которая сделала себя сама. Браво Наталье за такую милую самоиронию!
  • Самая красивая, самая искренняя девушка в мире моды! Наталья, Вы прелесть.
  • Скорее благородство и естественность прекрасны и смотрятся даже среди обычных овощей

На рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНа рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНа рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНа рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНа рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымНа рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлым
Скриншты комментариев под фото Натальи (instagram.com/natasupernova)

Одета Наталья, к слову, как всегда стильно. Она выбрала длинную юбку с полосатым принтом, песочного оттенка объемный свитер с разрезами по бокам и поясом на талии, которые дополнила черными ботинками на низком ходу и сумочкой Louis Vuitton на ремне. К слову, этот аксессуар весьма взволновал некоторых фолловеров, которые поспешили подчеркнуть, что девушка из деревни с такой сумочкой не ходит.

На рынке и с сумочкой Louis Vuitton: Наталья Водянова иронизирует над своим прошлымВодянова любит самоиронию (фото: instagram.com/natasupernova)

Словно младшая сестра: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью на фото со старшим сыном Стильная семейка: Наталья Водянова в ярком образе гуляет по Парижу с сестрой и сыном
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