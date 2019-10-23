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Счастливы вместе: Наталья Водянова показала редкие кадры с семейного отдыха с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 18:35
Счастливы вместе: Наталья Водянова показала редкие кадры с семейного отдыха с детьми
Наталья Водянова с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель засыпала сеть идиллическими кадрами

Наталья Водянова сейчас находится на отдыхе вместе со своими тремя детьми: Лукасом, Виктором и Невой. А потому кадры со счастливого семейного отдыха на ее странице все прибывают. По приезде в Сочи 37-летняя красавица они все вместе первым делом посетили команду паралимпийцев, а затем отправились покорять горы. Наталья показала фото из парка развлечений, где старший Лукас прыгал с тарзанки. Все четверо в похожих нарядах вызвали восторг в сети, особенно Наталья, которая выглядит, словно старшая сестра или подруга своих уже достаточно взрослых детей.

Счастливы вместе: Наталья Водянова показала редкие кадры с семейного отдыха с детьмиНаталья и ее дети (фото: instagram.com/natasupernova)

Также Водянова старается по ходу путешествия знакомить детей с историей и показывать памятники старины. Но все же намного больше их с детьми впечатлила живописная природа и знакомство детей с горцами и их традициями. Недавно они сменили локацию, остановившись в новом месте, и отправились изучать местность. В сториз супермодель продемонстрировала, как весело они проводят время: катаются на лошадях, танцуют вместе с местными жителями, поют их песни и просто наслаждаются величественными просторами и свежим воздухом.

Счастливы вместе: Наталья Водянова показала редкие кадры с семейного отдыха с детьмиПрирода и родные – лучшая комбинация (фото: instagram.com/natasupernova)

Даже в путешествии Наталья не стала изменять привычному вкусу, подобрав себе массу стильных нарядов. К примеру, пару дней назад она демонстрировала бледно-желтого оттенка комплект: шорты и жакет, которые подчеркнули ее стройность и в то же время позволили чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах. В горах она сменила его на спортивного кроя брюки, белую рубашку, легкую куртку и белые кеды. Что ж, отличная возможность отдохнуть от строгих костюмов и изысканных платьев на выход, которыми полна жизнь супермодели и филантропа.

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