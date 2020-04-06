Счастливы вместе: Ким Кардашьян показала трогательное фото с мужем и дочкой

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала редкое фото

Ким Кардашьян в прошлые выходные была весьма активна в сети. 39-летняя звезда сделала массу постов для своих фолловеров – от рабочих до милых семейных, которые на особом счету у фанатов бизнесвумен. Ким опубликовала архивное фото с их последней парижской поездки, на котором присутствует она сама, муж Канье Уэст, а также их старшая дочь 6-летняя Норт. Все трое сидят за столом в ресторане. Кадр, пусть и не идеальный – никто не позирует, девочка и вовсе смотрит в сторону, стол заставлен тарелками – получился очень трогательным. Простое фото из обычной жизни лучше всего демонстрирует, что в семье царит полная идиллия. Ким и Канье выглядят счастливыми и довольными.

Ким, Канье и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одеты все ярко и стильно. Ким надела розовый костюм из латекса. Канье – синее худи и крупные очки. А малышка, которая в семье уже заслужила звание модной иконы, красуется в оранжевом наряде, который дополнили крупные серьги и эффектная прическа.

Ким в рекламе новой линии (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким показала новое горячее фото. Звезда демонстрирует новинку от SKIMS. Соблазнительный снимок – знаменитость лежит на бронзовом песке – полной мерой подчеркнул красоту Ким. Бежевого оттенка топ и слипы благодаря утягивающему эффекту сделали формы и изгибы знойной дивы просто идеальными. Завершили образ уложенные в мокрую укладку волосы и яркий макияж. «Вернитесь к основам с помощью @SKIMS Smooth Essentials – курируемой коллекции супергладких стилей с подгонкой второй кожи…», – написала Ким под снимком и пригласила всех присоединиться к списку ожидания на сайте.

Звезда обещает показать новый фильм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще одна новость от неугомонной красавицы – запуск ее документального фильма. Ким сообщила о премьере несколько часов назад с помощью роскошного кадра. На фото она примерила черные кожаные брюки – обожаемый всем семейством вид одежды, золотистый гольф в рубчик, а отличным дополнением к ним стали яркий макияж и пышная укладка. «Сегодня ночью! Мой документальный фильм #KKWTheJusticeProject выходит на 7 / 6c в @Oxygen. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите это и дайте мне знать, что вы думаете», – написала восторженная звезда.