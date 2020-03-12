Мамины модницы: Ким Кардашьян демонстрирует страсть дочек к стильным нарядам

Ким Кардашьян и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Актриса украсила новую обложку

Ким Кардашьян обожает менять наряды: звезда каждый день обновляет свою страницу в Instagram, демонстрируя самые разнообразные луки. И, похоже, такая страсть к моде передалась и ее дочкам. 6-летняя Норт и 2-летняя Чикаго с детства приучены выглядеть стильно и необычно. Что и демонстрирует Ким в своих последних постах.

Дочки Ким удались такими же стильными (фото: instagram.com/kimkardashian)

Известная модница Норт, которая давно заслужила славу фэшионисты, показала яркий весенний образ. Девочка надела оранжевый брючный костюм, на который сверху накинула фиолетовую объемную шубу. Малышка обожает самостоятельно составлять образы от и до, а потому добавила луку необычных деталей: маникюр с ярким рисунком, а также камни, которыми дополнила одной из своих любимых причесок: высокие "рожки".

Норт обожает стильные наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким опубликовала серию кадров старшей дочери, подписав их: "Махинации парижского отеля". Поклонники принялись писать Ким, какая хорошенькая Норт и как она умеет одеваться. Также они отметили, что все дети знаменитой теледивы и бизнесвумен невероятно хороши.

Чикаго в обуви мамы (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже в сториз Ким решила показать и вторую свою дочь, которая выглядит не менее стильно, чем старшая. Интересно, что Чикаго позирует в гардеробной мамы, примеряя вещи самой Ким. Малышка в трикотажном костюмчике с принтом тай-дай в сиреневых тонах взяла в руки крошечную розовую сумочку с пряжкой. А на ноги обула ярко-розовые босоножки из лакированной кожи на высоких каблуках. К такому образу ей отлично подошла "мокрая" укладка с мелкими кучерями, которую девочке сделала Ким. В огромных не по размеру туфлях Чикаго выглядит невероятно мило.

Напомним, в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста подрастают и два сына: 4-летний Сейнт, а также Псалом, которому в мае исполнится год. К слову, Ким никогда не была скрытной и не следовала моде некоторых мам скрывать детей от публики. Так, всех четырех малышей Ким обожает выставлять напоказ в своем микроблоге с самого рождения.