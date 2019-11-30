Счастливая Могилевская рассекретила детали судьбоносной встречи с любимым

Наталья Могилевская влюблена и счастлива. Певица рассказала о своем новом воодушевленном состоянии во время одного из прямых эфиров шоу Танцы со звездами 2019. Тогда она представила новый сингл "Покохала" на главном паркете страны, а затем призналась – это песня-посвящение и адресована она любимому человеку. Правда, избранника аристки в зале не оказалось, но светящиеся счастьем глаза Натальи были красноречивее любых слов. В интервью изданию "Факты" певица рассказала о том, что предшествовало судьбоносной встрече с ее второй половинкой.

Звезда не захотела углублятся в подробности личной жизни, зато охотно рассказала о знаке судьбы, который и свел ее с избранником.

"Мне не хочется делиться подробностями личной жизни. Достаточно того, что я сказала своей песней "Покохала", которую посвятила любимому. Кстати, уже не первый раз песня, написанная мной заранее, становится судьбоносной. Так было с хитом "Я танцевала" - он родился, а через две недели я стала участницей проекта Танці з зірками. В начале августа я написала "Покохала", не зная, что уже в конце месяца буду обнимать любимого мужчину", - поделилась подробностями она.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица заявила, что никогда не пишет песни на заказ – они приходят свыше будто под чью-то диктовку. Она просто не умеет создавать хиты по принуждению. Так было и с песней "Покахала". Вначале появились первые строки припева, а затем и основная часть композиции.

"Я помню, как родилась эта песня. Сначала пришли слова: "Мама, я…", а сама думаю, ведь у меня уже есть песня про маму. И тут вдруг само собой рождается: "Покохала!" Думаю: "Вау! Вот оно!" - разоткровенничалась артистка.

Видео: Youtube/Mogylevskaya

Напомним, что Наталья Могилевская вызвала фурор появлением на светском мероприятии в роскошном платье винного оттенка.