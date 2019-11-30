Щаслива Могилевська розсекретила деталі доленосної зустрічі з коханим

Наталя Могилевська закохана і щаслива. Співачка розповіла про свій новий натхненний стан під час одного з прямих ефірів шоу Танці з зірками 2019. Тоді вона представила новий сингл "Покохала" на головному паркеті країни, а потім зізналася – це пісня-посвята і адресована вона коханій людині. Правда, обранця аристки в залі не виявилося, але сяючі очі Наталі були красномовніші будь-яких слів. В інтерв'ю виданню "Факти" співачка розповіла про те, що передувало доленосній зустрічі з її другою половинкою.

Зірка не захотіла заглублюватись в подробиці особистого життя, зате охоче розповіла про знак долі, який і звів її з обранцем.

"Мені не хочеться ділитися подробицями особистого життя. Досить того, що я сказала своєю піснею "Покохала", яку присвятила коханому. До речі, вже не перший раз пісня, написана мною заздалегідь, стає доленосною. Так було з хітом "Я танцювала" - він народився, а через два тижні я стала учасницею проекту Танці з зірками. На початку серпня я написала "Покохала", не знаючи, що вже в кінці місяця буду обіймати коханого чоловіка", - поділилася подробицями вона.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка заявила, що ніколи не пише пісні на замовлення – вони приходять зверху ніби під чиюсь диктовку. Вона просто не вміє створювати хіти з примусу. Так було і з піснею "Покахала". Спочатку з'явилися перші рядки приспіву, а потім і основна частина композиції.

"Я пам'ятаю, як народилася ця пісня. Спочатку прийшли слова: "Мама, я...", а сама думаю, адже у мене вже є пісня про маму. І тут раптом само собою народжується: "Покохала!" Думаю: "Вау! Ось воно!" - зізналася артистка.

Відео: Youtube/Mogylevskaya

Нагадаємо, що Наталя Могилевська викликала фурор появою на світському заході в розкішному платті винного відтінку.