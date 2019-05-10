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Счастливая мама: у Ким Кардашьян родился четвертый ребенок

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 21:27
Счастливая мама: у Ким Кардашьян родился четвертый ребенок
Ким Кардашьян с мужем и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

У звезды реалити-шоу на свет появился сын

Известная светская львица, звезда реалити-шоу и блогер Ким Кардашьян стала счастливой мамой в четвертый раз. В пятницу, 10 мая, у нее родился сын, которого выносила суррогатная мать. Об это сама звезда сообщила на официальной страничке в Twittwer.

Накануне, о том, что Ким в больнице и ждет пополнения в семье сообщила ее старшая сестра Кортни Кардашьян в студии программы The Ellen Degeneres Show.

Гостьей передачи стала Крис Дженнер. А в качестве сюрприза для нее в студию пригласили дочь Кортни с тремя ее детьми. Также старшая сестра Ким привела своих племянников – Норт, Сейнта и Чикаго. Кортни поспешила пояснить отсутствие мамы малышей.

Счастливая мама: у Ким Кардашьян родился четвертый ребенок

 Ким Кардашьян с мужем и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Оказалось, что Ким помчалась в больницу, чтобы впервые взять на руки новорожденного сыночка – четвертого и долгожданного ребенка с мужем, рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Стоит отметить, что Крис была шокирована новостью, ведь даже она не знала о том, что у суррогатной матери начались схватки.

Видео: YouTube/TheEllenShow

Сама же Ким поспешила поделиться радостной вестью в микроблоге. "Он уже здесь, и он идеальный!" - написала восторженная мама.

Счастливая мама: у Ким Кардашьян родился четвертый ребенок

Скриншот (twitter.com/kimkardashian)

Затем звезда решила добавить, что малыш как две капли воды похож на ее дочь и свою сестру Чикаго. Поклонники тут же ринулись поздравлять семейство Кардшьян-Уэст с долгожданным прибавлением.

Ранее Ким Кардашьян восхитила сеть трогательным фото с дочками Чикаго и Норт.

Напомним, что Ким Кардашьян вызвала жаркие споры в сети, опубликовав фото в пестрых лосинах.

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