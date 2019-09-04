Счастливая Джамала в стильном тренче заинтриговала поездкой в Лондон

Последние несколько дней украинская певица Джамала наслаждалась прогулками по Лондону, куда отправилась довольно спонтанно. Артистка успела посетить средневековый замок, где порадовалась яркому солнечному дню, нехарактерному для Великобритании, а также исследовать живописные уголки столицы. При этом она хранит интригу и не раскрывает цели визита - однако, по словам исполнительницы, это нечто грандиозное!

Так, на своей страничке в instagram Джамала поделилась новой порцией красочных кадров из Лондона. На этот раз певица выбрала для прогулки бежевое платье и стильный тренч в тон с поясом и отворотами на рукавах. Эффектный наряд добавил особой атмосферности снимкам, на которых артистка счастливо улыбается.

Знаменитость рассказала только, что в Лондоне она работала над очень интересным проектом.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Так посміхається людина після 2 божевільних днів у Лондоні. Все для роботи над вибуховим проектом, про який нічого поки вам не розповім. Бо неможна", - заинтриговала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Несколько ярких кадров она также опубликовала в разделе сториз, похваставшись заодно обновкой.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Взбудораженные подписчики засыпали певицу комплиментами и отметили, что с нетерпением ждут, когда же она рассекретит свой проект - они уверены, что ожидание стоит того.

Красуня

Але ж результат, мабуть, коштує того! Чекаємо!

Аааааа, ждеееем

Як цікавооооо

Нет ничего лучше чем получать такие новости от вас

Ааааа какая интрига. И как теперь дождаться?

Каждое фото невероятное, такая счастливая!

Будет что-то очень крутое, ждём ждём

Інтригує

Какие фотоооо!

Красиво

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону. Для изучения города певица выбрала эффектный и удобный наряд - брючный комбинезон болотного цвета, кроссовки и черную куртку.

Ранее Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком. Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью. При этом пост Джамалы был посвящен теме 1 сентября. Исполнительница отметила, что ее сына также ждет в будущем волнение первоклассника.