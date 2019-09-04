Щаслива Джамала в стильному тренчі заінтригувала поїздкою до Лондона

Останні кілька днів українська співачка Джамала насолоджувалася прогулянками по Лондону, куди вирушила досить спонтанно. Артистка встигла відвідати середньовічний замок, де пораділа яскравому сонячному дню, нехарактерному для Великобританії, а також досліджувати мальовничі куточки столиці. При цьому вона зберігає інтригу і не розкриває мети візиту - однак, за словами виконавиці, це щось грандіозне!

Так, на своїй сторінці в instagram Джамала поділилася новою порцією барвистих кадрів з Лондона. На цей раз співачка вибрала для прогулянки бежеву сукню і стильний тренч в тон з поясом і вилогами на рукавах. Ефектний наряд додав особливої атмосферності знімкам, на яких артистка щасливо посміхається.

Знаменитість розповіла лише, що в Лондоні вона працювала над дуже цікавим проектом.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Так посміхається людина після 2 божевільних днів у Лондоні. Усе для роботи над вибуховим проектом, про який нічого поки вам не розповім. Бо неможна", - заінтригувала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Кілька яскравих кадрів вона також опублікувала в розділі сториз, похвалившись заодно обновкою.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Розбурхані підписники засипали співачку компліментами і зазначили, що з нетерпінням чекають, коли ж вона розсекретить свій проект - вони впевнені, що очікування того варте.

Красуня

Але ж результат, мабуть, коштує того! Чекаємо!

Аааааа, ждеееем

Як цікавооооо

Немає нічого краще ніж отримувати новини від вас

Ааааа яка інтрига. І як тепер дочекатися?

Кожне фото неймовірна, така щаслива!

Буде щось дуже круте, чекаємо чекаємо

Інтригує

Які фотоооо!

Красиво

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала підкорила стильним streetstyle образом на прогулянці по Лондону. Для вивчення міста співачка вибрала ефектний і зручний наряд - брючний комбінезон болотного кольору, кросівки і чорну куртку.

Раніше Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком. Співачка звернулася до малюка з емоційною промовою. При цьому пост Джамали був присвячений темі 1 вересня. Співачка зазначила, що її сина також чекає в майбутньому хвилювання першокласника.