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Счастливая Джамала в одном халате похвасталась "постельным" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.11.2019 - 15:32
Счастливая Джамала в одном халате похвасталась "постельным" фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица рассказала о своей радости

Джамала появляется на публике в женственных нарядах, а также предпочитает оригинальную интерпретации классического стиля с необычными деталями. Она нестандартно подходит к выбору и компоновке луков, но избегает слишком откровенных и пикантных аутфитов. Правда, Джамала решила сделать небольшое исключение для своих поклонников и показала "постельное" фото в одном халате, а также поделилась своей радостью – число ее подписчиков в Instagram достигло 800 тыс.

Так, артистка запечатлена в прыжке – снимок вышел очень динамичным и эффектным! Она позирует в одном лишь белоснежном халате, подвязаном поясом. Кадр был сделан в спальне – на заднем фоне можно рассмотреть оригинальную люстру.

"Друзі, нас вже 800 000. Дякую, Sağ oluñız, Thank you, Cпасибо за те, що слідкуєте, коментуєте, ставите вподобайки та завжди підтримуєте! Далі буде більше", - пообещала она.

Счастливая Джамала в одном халате похвасталась &quot;постельным&quot; фото

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники тут же бросились поздравлять своего кумира, а также дали ей задание – до Нового года собрать миллионную армию фолловеров. "Давайте уже! Че уж там!" - согласилась певица.

  • Дальше только больше и выше! Поздравляем вас!
  • Круг людей с хорошим вкусом все больше и больше
  • Классная фотка! Еще и в динамике
  • Джа, ми вам дякуємо за все. Ще зовсім трішки і 1 000 000
  • Шикарно выглядишь!
  • Классно
  • Любим вас всем сердцем и душой

Скриншот комментариев

Кстати, Джамала покорила своим появлением в 12-м эфире проекта Танцы со звездами 2019. Она засветила роскошное декольте в длинном невесомом наряде.

Ранее Джамала в эффектном блестящем комбинезоне спела на концерте популярного рэпера Jah Khalib, с которым записала песню "Кохаю".

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