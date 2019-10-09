Антигламур: Джамала удивила городской съемкой на фоне стройзаборов и старой рекламы

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала отметила, что городской шум ее вдохновляет

Джамала не перестает поражать поклонников своим чувством стиля и новыми фотосъемками. Недавно певица показала свой идеальный осенний образ в трендовом пальто кирпичного оттенка. Теперь же Джамала опубликовала еще одну серию фото. При этом локация для новой фотосессии выбрана необычная - среди городских “пейзажей”.

Так, на фото певица позирует не на фоне осенних деревьев в парке. Украинская исполнительница стоит на фоне строительного забора, полностью обклеенного рекламными объявлениями, с проржавелыми опорами. Также фото сделаны на фоне проезжающих мимо машин. Интересно, что в этот момент исполнительница держит в руках микрофон, словно поет.

Более того, наряд певицы очень стильный - черное платье в полоску с лаковыми вставками, на плечи наброшена кожаная куртка. Складывается впечатление, словно Джамала на сцене. Только в качестве декораций - город.

Джамала в необычной фотосессии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Но подобные локации были выбраны не просто так. Как отметила сама Джамала, она любит слушать голос города. Певицу это действительно вдохновляет.

“Люблю слушать шум города. Гул автомобилей, строек, прохожих - я слышу в этом музыку и ловлю свое вдохновение”, - пишет Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонники украинской исполнительницы также поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:

“А я не люблю шум города .. Больше люблю бывать за городом и слушать тишину, птиц, ветер)”

“О даа, 100%. Но если кто-то начнёт ссориться по телефону, хочеться бежать”

“Моё вдохновение- это вы, а в моём круглосуточном шуме к сожалению очень сложно поймать вдохновение”

“На останній фото плакат самі надірвали для антуражу?”

“Ні нічого не торкались. Все як було”, - отвечает Джамала.

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Кстати, за день до публикации новых “городских” фото певица поделилась другими фото и другими образами. На снимках Джамала позирует в нескольких очень стильных нарядах. К примеру, брюки-клеш песочного оттенка, а также шуба из искусственного меха с анималистичным принтом. Это тренд этой осени.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее в коротком топе и велосипедках стильная Джамала восхитила стальным прессом. Певица выбрала одну из локаций в Киеве.