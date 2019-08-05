"Счастливая я": 35-летняя Катя Осадчая покорила стройностью в купальнике

Катя Осадчая продолжает пленять поклонников новыми фото со своего очередного отпуска. Напомним, что всего несколько дней назад Осадчая и Горбунов улетели в Турцию. Интересно, что еще до сих пор телеведущая не отмечает, где именно она отдыхает, зато ее подписчики уже давно узнали знакомые места отдыха.

Как и многие другие украинские звезды, Осадчая также не упускает возможности побаловать своих поклонников десятками фото и видео. И кстати, этим летом телеведущая публикует действительно много фото в купальнике. Хотя в прошлом году подобные кадры были в ее соцсетях редкостью.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала новый снимок. На этот раз телеведущая позирует в черном открытом купальнике. Осадчая стоит спиной к камере, на фоне огромного моря. Также видим скалы на берегу. Пляжный образ ведущей дополняет стильная соломенная шляпка с белоснежной ленточкой.

"Happy me:) #summervibes #summer", - подписала фото на английском теллеведущая, что переводится как – "счастливая я".

Счастливая Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей также принялись засыпать ее комментариями:

"ВАУ"

"Красиво"

"Прекрасное фото"

"Красавица"

"Картина!"

"Море всегда так красиво, приятного отдыха"

"Отлично смотритесь"

"Красотка! И вид на море красивый! Хорошего отдыха!"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, до этого Осадчая уже показывала несколько образов в купальниках. И каждый раз – новый купальник. К примеру, в первые дни по прибытию в Турцию телеведущая позировала в открытом купальнике синего цвета – под цвет моря и неба.

Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая показала свой отдых с мужем Юрием Горбуновым в Нидерландах и поделилась мотивацией.

Также Катя Осадчая опубликовала череду красочных фото в летних образах из Амстердама.