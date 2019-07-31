"Счастье любит тишину": Наталка Карпа намекнула на интересное положение

Наталка Карпа стала звездной соведущей Григория Германа в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина". Певица рассказала, как муж подобрал ключик к ее сердцу и заинтриговала интересными новостями.

Популярная певица рассказала, как ее муж Евгений Терехов решился сделать предложение и какие методы использовал для того, чтобы покорить ее сердце.

"Первого января мы решили, что начнем пробовать строить отношения, а уже 14 февраля – в День влюбленных он стал на колено, взял огромный букет роз, кольцо и сказал: "Ты именно та женщина, без которой я не смогу жить дальше, выходи за меня замуж", – поделилась Наталка Карпа в эфире "Ранку з Україною".

Наталка Карпа и Евгений Терехов (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Поэтому, оказалось, мужчина заранее продумал все нюансы и знал, как подойти к звезде.

"Он, подошел к этому вопросу, как очень хороший психолог, потому что точно знал, где я не смогу сказать: "Нет" – это сцена, потому что я артист. И он решил это сделать во время огромного концерта – 5000 зрителей в зале и все просто сразу начали аплодировать, кричать: "Горько!". И попробуй здесь сказать "Нет"! Поэтому по сей день мы шутим, что он меня припер к стенке", – рассказала певица.

Наталка Карпа и Григорий Герман (фото: пресс-служба "Украина")

А вот на вопрос Григория Германа о пополнение в семье артистка отреагировала очень интересно.

"О, эти социальные сети! Да, мне сейчас часто пишут: "Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?". Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины – быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину", – признается Наталка Карпа в эфире канала "Украина".

Правда это или нет, но Григорий Герман, как отец двоих детей, предложил Наталке свою помощь по подбору рациона и советам роддома.

Сама же Карпа оставила короткое послание поклонникам на своей instagram-страничке: "Ви ще спите? Так, можна проспати все найцікавіше) Вмикайте "Ранок з Україною", у нас тут весело та позитивно, допоможемо прокинутись!"

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