"Щастя любить тишу": Наталка Карпа натякнула на цікаве положення

Наталка Карпа стала зірковою співведучою Григорія Германа в програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна". Співачка розповіла, як чоловік підібрав ключик до її серця і заінтригувала цікавими новинами.

Популярна співачка розповіла, як її чоловік Євген Терехов наважився зробити пропозицію та які методи використовував для того, щоб підкорити серце красуні.

"Першого січня ми вирішили, що почнемо пробувати будувати стосунки, а вже 14 лютого – на День закоханих він став на коліно, взяв величезний букет троянд, каблучку і сказав: "Ти саме та жінка, без якої я не зможу жити далі, виходь за мене заміж", – поділилася Наталка Карпа в ефірі "Ранку з Україною".

Наталка Карпа та Євген Терехов (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Тож, виявилось, чоловік завчасно продумав всі нюанси і знав, як підійти до зірки.

"Він, підійшов до цього питання, як дуже добрий психолог, бо точно знав, де я не зможу сказати: "Ні" – це сцена, тому що я артист. І він вирішив це зробити під час величезного концерту – 5 тисяч глядачів у залі і всі просто відразу почали аплодувати, кричати: "Гірко!". І спробуй сказати тут "Ні"! Тож по сьогодні ми жартуємо, що він мене припер до стінки", – розповіла співачка.

Наталка Карпа і Григорій Герман (фото: прес-служба "Україна")

А от на питання Григорія Германа по поповнення в родині артистка відреагувала дуже цікаво.

"О, ці соціальні мережі! Так, мені зараз часто пишуть: "Наталко, ти поправилася чи вас можна вітати?". Наразі скажу одне, я вважаю, що призначення кожної жінки – бути мамою. Але знаю ще другий моментик, що щастя любить тишу", – зізнається Наталка Карпа в ефірі каналу "Україна".

Правда це чи ні, але Григорій Герман, як батько двох дітей, запропонував Наталці свою допомогу по підбору раціону і порад пологового будинку.

Сама ж Карпа залишила коротке послання шанувальникам на своїй instagram-сторінки: "Ви ще спите? Так, можна проспати все найцікавіше) Вмикайте "Ранок з Україною", у нас тут весело та позитивно, допоможемо прокинутись!"

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