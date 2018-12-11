"Счастье бывает шатким": Ани Лорак призналась, о чем мечтает

Фото: Ани Лорак (anilorak.ua. Автор: Соня Плакиднюк)

Артистка рассказала, какие подарки для нее самые желанные на новогодние праздники

Известная украинская певица Ани Лорак, которая строит свою карьеру в РФ и недавно анонсировала концерт в Украине, призналась, о чем она сейчас мечтает. Об этом Лорак рассказала в небольшом интервью для издания "КП в Украине".

Ани Лорак отметила, что мечтает быть счастливы человеком, который всегда будет иметь силы, чтобы выйти на сцену к своим поклонникам и признаться в любви.

"Я мечтаю быть счастливым человеком, гармонично развивающимся во всех направлениях. Сегодня мы живем в стремительно меняющемся мире, поэтому не можем говорить с уверенностью о чем-то на сто процентов. Если мы будем живы и здоровы, будет день и будет пища, а значит - будут силы, чтобы сделать самый лучший продукт для моих любимых зрителей, снова выйти на сцену и сказать: "Я так вас люблю!" – отметила певица.

Она сообщила, что на новогодние праздники не ждет от близких материальных подарков и хотела бы, чтобы родные были здоровы и счастливы.

"Мои желания сейчас не связаны с материальными ценностями. Я бы хотела здоровья для близких, благополучия, счастья, того, о чем мы зачастую не задумываемся. Счастье бывает шатким, здоровью мы не уделяем достаточно времени, и любовь нужно беречь", - рассказала Лорак.

Она призналась, что у нее много желаний, которые она записывает и посоветовала своим поклонникам проговаривать и детализировать свои потребности.

Кроме того, Ани Лорак рассказала, с кем из известных личностей она хотела бы сделать селфи и познакомиться.

"Я бы хотела сделать селфи со Стивеном Тайлером - солистом группы "Аэросмит", Тиной Тернер, Мэрайей Кери. Очень хотела бы спеть с кем-то из этих людей. К сожалению, я уже не смогу познакомиться с Уитни Хьюстон, творчество которой очень люблю с детства", - призналась артистка.

Кстати, ранее мы писали о том, что Ани Лорак раскритиковали за неестественное фото с дочерью.

А также рассказывали о том, что Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ.

Видео: РБК-Украина