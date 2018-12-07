"Скоро": Ани Лорак анонсировала выступление в Украине

Недавно известная певица в Киеве приняла участие в съемках новогоднего "голубого огонька" на телеканале "Интер"
Известная украинская певица Ани Лорак, которая продолжительное время живет и строит свою карьеру в Российской Федерации, анонсировала выступление у себя на родине. Об этом артистка сообщила своим поклонникам на странице в Instagram.
Звезда также опубликовала яркое фото с одного из концертов. На снимке певица в блестящем костюме и с микрофоном в руке буквально сияет на сцене.
Ани Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)
Ани Лорак в своем немногословном сообщении дала понять, что примет участие в концерте на телеканале "Интер", а само мероприятие состоится уже скоро.
Скриншот : instagram.com/anilorak
Отметим, что недавно Каролина в Киеве приняла участие в съемках новогоднего "голубого огонька" на этом канале. Артистка показала в соцсети свой концертный наряд и гримерку, где над ней колдовали стилисты.
В комментариях к посту Ани Лорак ее поклонники восхищаются внешним видом артистки и ее нарядом:
"Шикарна";
"Ты обворожительна!";
"Звездочка наша!";
"Наблюдая за вашим творчеством, успехом, славой, удивляюсь тому, что в вас не появился тот высокомерный взгляд, жест, поворот головы... В вас осталось то - "наше", где не чувствуешь дистанцию... это очень распологает... продолжайте нести людям любовь, у вас это получается красиво... не всем дано!";
"Красотка, так держать!";
"Крутой костюм!";
"Здорово"...
Скрин комментариев: instagram.com/anilorak
Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак рассказала о том, что получила в РФ награду за песню "Новый бывший" от "Нового радио" в номинации "Высшая лига".
Также мы писали о том, что Ани Лорак не так давно поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с легендарным диджеем Дэвидом Гетта. Однако в сети обратили внимание на неестественную талию певицы.
Напомним, что новый клип украинской артистки Ани Лорак на песню "Сон" стал одним из ее самых откровенных роликов - звезда без белья продемонстрировала практически все части тела, прикрываясь только подолом блестящего длинного платья.
Видео: РБК-Украина