"Скоро": Ани Лорак анонсировала выступление в Украине

Ани Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Недавно известная певица в Киеве приняла участие в съемках новогоднего "голубого огонька" на телеканале "Интер"

Известная украинская певица Ани Лорак, которая продолжительное время живет и строит свою карьеру в Российской Федерации, анонсировала выступление у себя на родине. Об этом артистка сообщила своим поклонникам на странице в Instagram.

Звезда также опубликовала яркое фото с одного из концертов. На снимке певица в блестящем костюме и с микрофоном в руке буквально сияет на сцене.

Ани Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в своем немногословном сообщении дала понять, что примет участие в концерте на телеканале "Интер", а само мероприятие состоится уже скоро.

Скриншот : instagram.com/anilorak

Отметим, что недавно Каролина в Киеве приняла участие в съемках новогоднего "голубого огонька" на этом канале. Артистка показала в соцсети свой концертный наряд и гримерку, где над ней колдовали стилисты.

В комментариях к посту Ани Лорак ее поклонники восхищаются внешним видом артистки и ее нарядом:

"Шикарна";

"Ты обворожительна!";

"Звездочка наша!";

"Наблюдая за вашим творчеством, успехом, славой, удивляюсь тому, что в вас не появился тот высокомерный взгляд, жест, поворот головы... В вас осталось то - "наше", где не чувствуешь дистанцию... это очень распологает... продолжайте нести людям любовь, у вас это получается красиво... не всем дано!";

"Красотка, так держать!";

"Крутой костюм!";

"Здорово"...

Скрин комментариев: instagram.com/anilorak

Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак рассказала о том, что получила в РФ награду за песню "Новый бывший" от "Нового радио" в номинации "Высшая лига".

Также мы писали о том, что Ани Лорак не так давно поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с легендарным диджеем Дэвидом Гетта. Однако в сети обратили внимание на неестественную талию певицы.

Напомним, что новый клип украинской артистки Ани Лорак на песню "Сон" стал одним из ее самых откровенных роликов - звезда без белья продемонстрировала практически все части тела, прикрываясь только подолом блестящего длинного платья.

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Видео: РБК-Украина