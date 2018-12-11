"Щастя буває хитким": Ані Лорак зізналася, про що мріє

Фото: Ані Лорак (anilorak.ua. Автор: Соня Плакиднюк)

Артистка розповіла, які подарунки для неї найбажаніші на новорічні свята

Відома українська співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в РФ і нещодавно анонсувала концерт в Україні, зізналася, про що вона мріє. Про це Лорак розповіла в невеликому інтерв'ю для видання "КП в Україні".

Ані Лорак відзначила, що мріє бути щасливі людиною, яка завжди буде мати сили, щоб вийти на сцену до своїх шанувальників і зізнатися в любові.

"Я мрію бути щасливою людиною, гармонійно розвиватися в усіх напрямках. Сьогодні ми живемо в стрімко мінливому світі, тому не можемо говорити з упевненістю про щось на сто відсотків. Якщо ми будемо живі та здорові, буде день та буде їжа, а значить - будуть сили, щоб зробити найкращий продукт для моїх улюблених глядачів, знову вийти на сцену і сказати: "Я так вас люблю!" – зазначила співачка.

Вона повідомила, що на новорічні свята не чекає від близьких матеріальних подарунків і хотіла би, щоб рідні були здорові та щасливі.

"Мої бажання зараз не пов'язані з матеріальними цінностями. Я б хотіла здоров'я для близьких, благополуччя, щастя, того, про що ми часто не замислюємося. Щастя буває хитким, здоров'ю ми не приділяємо достатньо часу, і любов потрібно берегти", - розповіла Лорак.

Вона зізналася, що у неї багато бажань, які вона записує і порадила своїм шанувальникам промовляти і деталізувати свої потреби.

Крім того, Ані Лорак розповіла, з ким з відомих особистостей вона хотіла б зробити селфи і познайомитися.

"Я б хотіла зробити селфи зі Стівеном Тайлером - солістом групи "Аеросміт", Тіною Тернер, Мераєю Кері. Дуже хотіла б заспівати з кимось із цих людей. На жаль, я вже не зможу познайомитися з Уїтні Х'юстон, творчість якої дуже люблю з дитинства", - зізналася артистка.

До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак розкритикували за неприродне фото з дочкою.

А також розповідали про те, що Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ.

Відео: РБК-Україна