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Все в сборе: внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы

Воскресенье 09 августа 2020 10:58
Все в сборе: внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы
Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Lite

Соня Евдокименко показала милые семейные кадры с праздника бабушки

Знаменитая украинская певица София Ротару на днях отметила день рождения - 7 августа ей исполнилось 73 года. Артистка отпраздновала его в теплом семейном кругу самых родных и близких. А внучка звезды Соня Евдокименко поделилась в сети милыми кадрами с праздника бабушки.

На снимках Ротару можно увидеть в окружении сына Руслана, его жены Светланы и внуков Анатолия и Софии. Юная красотка, которая живет и учится в США, пришла на семейное торжество в коротком бежевом платье и босоножках на каблуке, а длинные волосы она оставила распущенными.

Все в сборе: внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы

Именинница же выбрала для праздника длинное платье свободного кроя с черно-голубым геометрическим принтом, а также сделала легкий макияж и красивую укладку.

"Celebrating @sofiarotaru.official", - прокомментировала кадры 19-летняя Евдокименко.

Все в сборе: внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицыВсе в сборе: внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы

Соня Евдокименко показала семейные фото с празднования 73-летия бабушки (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики в комментариях засыпали семью комплиментами и поздравлениями, при этом многие отметили, что София Михайловна совсем не выглядит на свой возраст.

  • Спасибо за фото. Какие вы все красивые. Ещё раз, с прошедшим Днём рождения Софию Михайловну!
  • Счастья Вашей дружной и замечательной семье!!! С Днём Рождения Софию Михайловну!!!
  • Какие шикарные фоточкииии, еще раз с днем рождения. Мы любим Вас
  • Насчет возраста все нас точно обманывают! Никак, никак не может быть Софии Михайловне больше 40
  • Які Ви Всі Гарні Люблю Вас !!!
  • Какая распрекрасная семья!!! Королева София, с днём рождения!!! Любим, ценим, уважаем бесконечно!
  • как приятно на вас смотреть, вы такие все красивые! Дай Бог вам здоровья!
  • С Днём Рождения великолепная, неотразимая и неповторимая София!!! Сияй звезда
  • Какие красивые! София Михайловна вне возраста. Семья красивая!
  • Прекрасная и счастливая, дружная семья

Все в сборе: внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы

Скриншот комментариев

Напомним, ранее София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов.

Также мы писали, что внучка Ротару Соня Евдокименко в купальнике восхитила точеной фигурой на ярких фото.

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