Все в сборе: внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко показала милые семейные кадры с праздника бабушки

Знаменитая украинская певица София Ротару на днях отметила день рождения - 7 августа ей исполнилось 73 года. Артистка отпраздновала его в теплом семейном кругу самых родных и близких. А внучка звезды Соня Евдокименко поделилась в сети милыми кадрами с праздника бабушки.

На снимках Ротару можно увидеть в окружении сына Руслана, его жены Светланы и внуков Анатолия и Софии. Юная красотка, которая живет и учится в США, пришла на семейное торжество в коротком бежевом платье и босоножках на каблуке, а длинные волосы она оставила распущенными.

Именинница же выбрала для праздника длинное платье свободного кроя с черно-голубым геометрическим принтом, а также сделала легкий макияж и красивую укладку.

"Celebrating @sofiarotaru.official", - прокомментировала кадры 19-летняя Евдокименко.

Соня Евдокименко показала семейные фото с празднования 73-летия бабушки (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики в комментариях засыпали семью комплиментами и поздравлениями, при этом многие отметили, что София Михайловна совсем не выглядит на свой возраст.

Спасибо за фото. Какие вы все красивые. Ещё раз, с прошедшим Днём рождения Софию Михайловну!

Счастья Вашей дружной и замечательной семье!!! С Днём Рождения Софию Михайловну!!!

Какие шикарные фоточкииии, еще раз с днем рождения. Мы любим Вас

Насчет возраста все нас точно обманывают! Никак, никак не может быть Софии Михайловне больше 40

Які Ви Всі Гарні Люблю Вас !!!

Какая распрекрасная семья!!! Королева София, с днём рождения!!! Любим, ценим, уважаем бесконечно!

как приятно на вас смотреть, вы такие все красивые! Дай Бог вам здоровья!

С Днём Рождения великолепная, неотразимая и неповторимая София!!! Сияй звезда

Какие красивые! София Михайловна вне возраста. Семья красивая!

Прекрасная и счастливая, дружная семья

Скриншот комментариев

Напомним, ранее София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов.

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