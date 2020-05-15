Все в сборе: Ким Кардашьян умилила сеть редкими фото с четырьмя детьми

Ким Кардашьян известна не только своей успешной телекарьерой, а также бизнес-проектами и светскими выходами. Не меньшую роль в ее жизни играет семья. 39-летняя дива в браке с рэп-исполнителем Канье Уэстом воспитывает четверых детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм с самого раннего возраста покоряют сеть своим очарованием. Звезда старается показывать поклонникам каждого своего ребенка, рассказывая о его талантах и характере. А вот фото всех вместе детей – скорее редкость. Тем более приятны такие сюрпризы для обожателей счастливой мамочки.

Ким с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад на странице Ким появились несколько кадров, снятых для американского Vogue. Ким с детьми устроилась на диване. Вместе они делают забавные селфи, кривляясь в камеру. Ким надела голубые брюки и топ им в тон. Волосы она заплела в тугую косу на макушке, а макияж сделала яркий и выразительный. Дети одеты в пижамы с ярким принтом. Причем, Сейнт и Чикаго в наряды одного оттенка, а Норт и Псалм – другого. Такое «парное» разделение только добавило «мимимишности» этому кадру.

Разумеется, поклонники знаменитости остались в полном восторге от таких фото. Они принялись наперебой писать, кто из детей им нравится больше, и просто восхищаться дружным семейством и их безупречной мамой.

Семья как цель

Ох! Я просто влюблена в это

Сейнт и Чикаго выглядят, как близнецы. Смешно!

Слишком милые

Сейнт просто восхитительный мальчик

Это так прекрасно

Комментарии к посту (фото: instagram.com/kimkardashian)

Всего милые кадры набрали более трех миллионов лайков и 15 тысяч комментариев. Напомним, на днях Ким достигла отметки в 170 миллионов подписчиков. Так что это явно не предел, и пост соберет еще немало заветных для каждого блогера «сердечек».