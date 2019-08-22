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Все в сборе: Ирина Билык умилила редким фото с мужем и подросшим сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.08.2019 - 16:27
Все в сборе: Ирина Билык умилила редким фото с мужем и подросшим сыночком
Фото: Ирина Билык с младшим сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица рассказала, как любит проводить время с любимыми

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно взбудоражила сеть страстным поцелуем с Натальей Могилевской, не так часто видится с мужем Асланом Ахмадовым, ведь он большую часть времени проводит в Москве. Тем особенно ценны моменты, когда им удается побыть втроем - вместе с подросшим сыночком Табризом.

На своей странице в Instagram артистка показала именно один из таких трогательных моментов. На снимке малыш с удовольствием играет в мини-бассейне, полном мячиков. Гордый папа с короной на голове присел на бортик, а Билык стоит позади и нежно обнимает супруга за плечи.

Ирина призналась, что старается проводить с сыном каждую свободную минуту и очень любит читать ему сказки.

"Когда приезжаю с гастролей стараюсь все свободное время проводить с Табризом и часто читаю ему сказки перед сном, он их просто обожает, дома уже целая библиотека, но и она закончилась. Что посоветуете из современных сказок? Что любят ваши малыши?" - прокомментировала 49-летняя исполнительница.

Все в сборе: Ирина Билык умилила редким фото с мужем и подросшим сыночком

Фото: Ирина Билык с мужем и младшим сыном Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Редкий семейный кадр вызвал волну умиления у подписчиков певицы, многие также поделились своими любимыми детскими книгами.

  • Милашки
  • Самая чудесная фотография за последние время! Семейная, любимая Ирина Билык ! Хотелось бы по больше фото вдвоём! Вы такие вместе красивые!
  • Вы такие классные
  • Джинглики. Инопланетянин Тюня
  • "Івасик Телесюк "Антон Сіяніка
  • Дуже гарна сім'я
  • Чудова сім'я. Кохання ВАМ , ЛЮБОВІ, БЛАГОПОЛУЧЧЯ , ВІРНОСТІ ТА ПОВАГИ. БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ

Все в сборе: Ирина Билык умилила редким фото с мужем и подросшим сыночком

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык рассказала о загадочном мужчине, который подарил ей электромашину за 1,25 млн грн. По словам певицы, они всего лишь друзья.

Кроме того, Ирина Билык откровенно рассуждает и о любви к себе, а в особенности призывает к принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Ирина Билык рассказала о загадочном мужчине, который подарил ей машину за 1,25 млн грн "Жар-птица": Ирина Билык покорила ярким нарядом и раскрыла свои чувства к знаменитой женщине
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