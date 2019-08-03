ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Мне понравилось": Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.08.2019 - 11:59
"Мне понравилось": Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица поздравила коллегу с днем рождения пикантным архивным фото

Народная артистка Украины Наталья Могилевская отпраздновала на днях свой день рождения - 2 августа певице исполнилось 44 года. Конечно же, ее просто засыпали поздравлениями, а некоторые из них оказались весьма неожиданными. Так, коллегу по сцене поздравила известная артистка Ирина Билык и поделилась в своем Instagram пикантным архивным фото с подругой.

Так, на снимке запечатлен страстный поцелуй Билык и Могилевской в губы. Обе артистки одеты в шубы и эпатажные головные уборы из перьев. 

Кроме самого фото, Ирина поразила и откровенным признанием - поцелуй пришелся ей по вкусу.

"Наташенька, милая подружка!! С Днем Рождения!!! Желаю тебе и твоей команде только новых Вершин! Прекрасных песен и благодарных зрителей!! И нашего нового дуэта!! P.S А мне понравилось))", - написала Билык.

&quot;Мне понравилось&quot;: Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской

Фото: Ирина Билык и Наталья Могилевская (instagram.com/bilyk_iryna)

Ошарашенные подписчики поспешили оставить свои отзывы, многие отметили, что очень ждут дуэт двух талантливых исполнительниц.

  • Дуэт из Вас был бы прекрасен!
  • Класні
  • Оце так! У губи! 
  • Мадонна и Бритни Спирс нервно курят!!!
  • Это было роскошно! Всех благ замечательной Артистке и Певице @natalia_mogilevskaya и спасибо за Талант, который даришь!)))
  • Ирочка, всем понравилось )))) Ждем ваш дуэт и не один))

&quot;Мне понравилось&quot;: Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Кстати, Наталья Могилевская поделилась праздничным фото с шариками и предложила поклонникам угадать, как и где она провела этот день.

"Спасибо всем за поздравления! Рассказывайте, как обычно вы проводите свой праздник? Ни за что не отгадаете!!!! В этом году я очень необычно праздную свой день рождения. Ваши предположения, где я сейчас?" - написала певица.

&quot;Мне понравилось&quot;: Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей МогилевскойФото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним. 49-летняя Ирина Билык откровенно порассуждала о любви к себе и принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Также замужняя Ирина Билык неожиданно призналась в любви к другому мужчине.

 

"В объятьях кавалера": Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы Внешность — второстепенна: 49-летняя Ирина Билык призвала принимать себя
Новости Украины Ирина БилыкНаталья Могилевская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь