ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі в зборі: Ірина Білик розчулила рідкісним фото з чоловіком і синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 16:27
Всі в зборі: Ірина Білик розчулила рідкісним фото з чоловіком і синочком
Фото: Ірина Білик з молодшим сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка розповіла, як любить проводити час з коханими

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Наталею Могилевською, не так часто бачиться з чоловіком Асланом Ахмадовим, адже він більшу частину часу проводить у Москві. Тим особливо цінні моменти, коли їм вдається побути втрьох - разом з підрослим синочком Табризом.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала саме один з таких зворушливих моментів. На знімку малюк із задоволенням грає у міні-басейні, повному м'ячиків. Гордий тато з короною на голові присів на бортик, а Білик стоїть позаду і ніжно обіймає чоловіка за плечі.

Ірина зізналася, що намагається проводити з сином кожну вільну хвилину і дуже любить читати йому казки.

"Коли приїжджаю з гастролей намагаюся весь вільний час проводити з Табризом і часто читаю йому казки перед сном, він їх просто обожнює, вдома вже ціла бібліотека, але й вона закінчилася. Що порадите з сучасних казок? Що люблять ваші малюки?" - прокоментувала 49-річна виконавиця.

Всі в зборі: Ірина Білик розчулила рідкісним фото з чоловіком і синочком

Фото: Ірина Білик з чоловіком і молодшим сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Рідкісний сімейний кадр викликав хвилю розчулення у підписників співачки, багато також поділилися своїми улюбленими дитячими книгами.

  • Милашки
  • Сама чудова фотографія за останні час! Сімейна, кохана Ірина Білик ! Хотілося б по більше фото удвох! Ви разом такі красиві!
  • Ви такі класні
  • Джинглики. Інопланетянин Тюня
  • "Івасик Телесюк "Антон Сіяніка
  • Дуже гарна сім'я
  • Чудова сім'я. Кохання ВАМ , ЛЮБОВІ, БЛАГОПОЛУЧЧЯ , ВІРНОСТІ ТА ПОВАГИ. БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ

Всі в зборі: Ірина Білик розчулила рідкісним фото з чоловіком і синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй электромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй машину за 1,25 млн грн "Жар-птиця": Ірина Білик підкорила яскравим вбранням і розкрила свої почуття до знаменитої жінки
Новини України Ірина Біликсын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся