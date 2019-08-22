Всі в зборі: Ірина Білик розчулила рідкісним фото з чоловіком і синочком

Фото: Ірина Білик з молодшим сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка розповіла, як любить проводити час з коханими

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Наталею Могилевською, не так часто бачиться з чоловіком Асланом Ахмадовим, адже він більшу частину часу проводить у Москві. Тим особливо цінні моменти, коли їм вдається побути втрьох - разом з підрослим синочком Табризом.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала саме один з таких зворушливих моментів. На знімку малюк із задоволенням грає у міні-басейні, повному м'ячиків. Гордий тато з короною на голові присів на бортик, а Білик стоїть позаду і ніжно обіймає чоловіка за плечі.

Ірина зізналася, що намагається проводити з сином кожну вільну хвилину і дуже любить читати йому казки.

"Коли приїжджаю з гастролей намагаюся весь вільний час проводити з Табризом і часто читаю йому казки перед сном, він їх просто обожнює, вдома вже ціла бібліотека, але й вона закінчилася. Що порадите з сучасних казок? Що люблять ваші малюки?" - прокоментувала 49-річна виконавиця.

Фото: Ірина Білик з чоловіком і молодшим сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Рідкісний сімейний кадр викликав хвилю розчулення у підписників співачки, багато також поділилися своїми улюбленими дитячими книгами.

Милашки

Сама чудова фотографія за останні час! Сімейна, кохана Ірина Білик ! Хотілося б по більше фото удвох! Ви разом такі красиві!

Ви такі класні

Джинглики. Інопланетянин Тюня

"Івасик Телесюк "Антон Сіяніка

Дуже гарна сім'я

Чудова сім'я. Кохання ВАМ , ЛЮБОВІ, БЛАГОПОЛУЧЧЯ , ВІРНОСТІ ТА ПОВАГИ. БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй электромашину за 1,25 млн грн. За словами співачки, вони всього лише друзі.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.