Внешность — второстепенна: 49-летняя Ирина Билык призвала принимать себя

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица отметила, что размер одежды не так уж важен

Певица и мама двоих сыновей Ирина Билык сделала откровенный пост в сети. 49-летняя артистка порассуждала о любви к себе и принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Она опубликовала фото, на котором запечатлена в свободном платье с капюшоном, скрывающим ее фигуру. Наряд кирпично-красного цвета дополняют ботфорты.

По мнению Ирины, в человеке внешность совсем не главное, и вовсе не обязательно всем быть исключительно худышками.

"Эта фотография призвана напомнить всем, что быть размера не XS - это нормально и комфортно. Ну и о том, что внешность - это очень второстепенно, когда внутри тебя есть гармония. А вы как думаете?" - поделилась Билык.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка сопроводила публикацию красноречивыми хештегами #нивкакиерамки #бодипозитив #ялюблюсвоетело #тыпрекрасна.

Большинство подписчиков согласились с исполнительницей, а также заверили ее, что она прекрасно выглядит и очень красивая.

Вы красивая постоянно

Боже как всегда огонь, смотрим на Вас и улыбка сразу же

Какая же Вы классная!!!

Какая красивая

Совершенно с Вами согласна!

Как всегда на высоте!!!

Наша красавица

Идеальная

Гармонія найццінніше

Гарна то й гарна

Які кольори на фотографії! Шикарна просто!

Роскошная

Всегда Богиня

Женщине вообще нельзя быть размера XS. Она становится страшной и злой. Вы же великолепны

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, замужняя Ирина Билык неожиданно призналась в любви к другому мужчине.

Как ранее мы писали, Ирина Билык развлекается в Венеции с экс-супругом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочное совместное фото с Дмитрием Коляденко, на котором они запечатлены на площади Сан-Марко.

Также Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном Глебом.