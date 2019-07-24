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Внешность — второстепенна: 49-летняя Ирина Билык призвала принимать себя

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 17:31
Внешность — второстепенна: 49-летняя Ирина Билык призвала принимать себя
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица отметила, что размер одежды не так уж важен

Певица и мама двоих сыновей Ирина Билык сделала откровенный пост в сети. 49-летняя артистка порассуждала о любви к себе и принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Она опубликовала фото, на котором запечатлена в свободном платье с капюшоном, скрывающим ее фигуру. Наряд кирпично-красного цвета дополняют ботфорты.

По мнению Ирины, в человеке внешность совсем не главное, и вовсе не обязательно всем быть исключительно худышками.

"Эта фотография призвана напомнить всем, что быть размера не XS - это нормально и комфортно. Ну и о том, что внешность - это очень второстепенно, когда внутри тебя есть гармония. А вы как думаете?" - поделилась Билык.

Внешность — второстепенна: 49-летняя Ирина Билык призвала принимать себя

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка сопроводила публикацию красноречивыми хештегами #нивкакиерамки #бодипозитив #ялюблюсвоетело #тыпрекрасна.

Большинство подписчиков согласились с исполнительницей, а также заверили ее, что она прекрасно выглядит и очень красивая.

  • Вы красивая постоянно
  • Боже как всегда огонь, смотрим на Вас и улыбка сразу же 
  • Какая же Вы классная!!!
  • Какая красивая 
  • Совершенно с Вами согласна!
  • Как всегда на высоте!!!
  • Наша красавица
  • Идеальная
  • Гармонія найццінніше
  • Гарна то й гарна
  • Які кольори на фотографії! Шикарна просто!
  • Роскошная
  • Всегда Богиня
  • Женщине вообще нельзя быть размера XS. Она становится страшной и злой. Вы же великолепны 

Внешность — второстепенна: 49-летняя Ирина Билык призвала принимать себя

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, замужняя Ирина Билык неожиданно призналась в любви к другому мужчине.

Как ранее мы писали, Ирина Билык развлекается в Венеции с экс-супругом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочное совместное фото с Дмитрием Коляденко, на котором они запечатлены на площади Сан-Марко. 

Также Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном Глебом.

 

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Новости Украины Ирина Билыкбодипозитив
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