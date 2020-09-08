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Все в сборе: Дженнифер Лопес растрогала теплым семейным фото с мужем и детьми

Автор: Lite

Звезда отметила День труда

Дженнифер Лопес любит отмечать семейные праздники, собирая всех домочадцев вместе. В этот раз они отмечали День труда. В честь праздника звезда запостила очередное атмосферное фото, на котором позирует вся семья. Снимок был сделан в саду, возле ветвистого дерева, что очень символично.

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Дженнифе Лопес с семьей (фото: instagram.com/jlo)

На первом плане разместилась сама 51-летняя звезда, рядом стоит ее будущий супруг Алекс Родригес. Оба они надели светлые наряды. Дженнифер – изысканное платье с глубоким вырезом на тонких бретельках, украшенное вышивкой и оборками. Дополнили его ботфорты на внушительных каблуках. Алекс выбрал молочного оттенка брюки, футболку и кеды. Изюминка кадра в том, что дети расположились на ветках. Выше всех забралась дочь Лопес – Эмма, ниже сели дочери Алекса от предыдущего брака: Наташа и Элла. Посередине среди девочек сидит и сын певицы Макс. Дети все как один одеты в голубые джинсы и белые футболки.

Вся семья в сборе (фото: instagram.com/arod)

Идиллическую картинку вечно молодая Дженнифер подписала коротко: «Желаю всем мира и любви. Счастливого дня труда!». Алекс также запостил похожий кадр, только на нем члены популярной в сети династии немного поменялись местами. Лопес также в этот раз залезла на дерево. «Поздравления от нашей семьи к вашей», – написал известный бейсболист, который в последнее время занялся бизнесом.

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Новости Украины певецДженнифер Лопес