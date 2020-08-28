Красота по наследству: Дженнифер Лопес очаровала сеть семейной съемкой с детьми и мамой

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица представила новую рекламную кампанию

Дженнифер Лопес давно является лицом бренда Coach, снимаясь в каждом рекламном ролике марки. И новый кампейн не стал исключением. Тема нового видео, который уже успела разместить у себя в блоге известная певица, – семья и семейные ценности. А потому вместе с ней в нем приняли участие дети звезды: двойняшки Максим и Эмма, а также мама Дженнифер – 74-летняя Гваделупе.

Дженнифер в новой съемке (видео: instagram.com/jlo)

«В этот день я почувствовала все чувства. Спасибо @coach за эту прекрасную историю и спасибо маме, Максу и Эмме за то, что вы такие, какие вы есть», и – написала растроганная звезда. «У мен была мечта, и я получила все, что я хотела», – продолжила она свои послания под видео. В роликах три поколения знаменитой семьи наслаждаются пикником, пьют лимонад и едят полезные блюда, веселятся, а также демонстрируют вещи из новой коллекции бренда. В них Лопес выглядит как всегда молодой и стройной. Впрочем, как и ее мама. Поэтому пользователи сети тут же предположили, что секрет вечной молодости 51-летней певицы как раз в генах.

Певица снялась в компании детей и мамы (видео: instagram.com/jlo)

Примечательно, что в этот раз мама артистки вызвала не меньший фурор в сети, чем ее знаменитая дочь. «Три поколения любви», «Гваделупе просто невероятная», «Кажется, теперь я понимаю, как ты победила в этой генетической лотерее», «Ощущение, что маме лет 50, а самой Дженнифер – 30», «Вы обе просто невероятно молодые», «Вау, вы так прекрасно выглядите, а мама и вовсе красавица», «Гваделупе можно на обложку хоть сегодня», – не могут налюбоваться фолловеры…

Впрочем, сама Лопес никогда не считала своим главным секретом красоты гены. Она тщательно ухаживает за своим телом и лицом, обожает спорт и правильное питание. Также она регулярно посещает лучших косметологов и других мастеров бьюти-индустрии.